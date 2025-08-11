बिहार सरकार ने सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव समेत प्रमुख नेताओं की बढ़ाई सुरक्षा

Z plus security to prominent leaders in Bihar: बिहार सरकार (Bihar government) ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) , नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और कई अन्य नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। राज्य के गृह विभाग की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालिया अधिसूचना के अनुसार पहले से ही 'जेड-प्लस' (Z plus) सुरक्षा प्राप्त चौधरी को अब 'एडवांस सिक्योरिटी लायसन' (एएसएल) प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। इसके तहत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों सहित स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।ALSO READ: कौन हैं बिहार की बेटी पुतुल देवी, राष्ट्रपति क्यों करेंगी सम्मानित?

सरकार ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह और बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को भी 'वाई-प्लस' सुरक्षा प्रदान की है। अधिसूचना के अनुसार जनता दल (यूनाइटेड) की विधान परिषद सदस्य नीरा कुमार को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। 'जेड-प्लस' सुरक्षा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta