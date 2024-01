Ayodhya: प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व रामलला को समर्पित होगा 2.5 किलोग्राम का धनुष

Reliance will hire graduate engineers in various business sectors : भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) लिमिटेड ने 'ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी' (Graduate Engineer Trainee) कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य पेट्रोरसायन से लेकर नई ऊर्जा तक सभी व्यवसायों में स्नातक इंजीनियरों को नियुक्त करना है।