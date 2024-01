राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा : पीएम मोदी ने शुरू किया अनुष्ठान, बोले- भावनाओं को शब्दों में बांधना मुश्किल

Pakistan received second installment of US $ 700 million from IMF : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान (Pakistan) को दिए जाने वाले 3 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज के तहत गुरुवार को 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की दूसरी किस्त को मंजूरी दी। आईएमएफ ने देश के आर्थिक सुधार (economic reform) कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी करने के बाद इस धनराशि को मंजूरी दी है।