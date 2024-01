Temples and places of Shri Ram in Ayodhya: प्रभु श्रीराम का जहां जन्म हुआ वहां एक प्राचीन महल था जिसके उजाड़ होने के बाद वहां पर विक्रमादित्य ने एक भव्य मंदिर बनाया था। अयोध्या में जन्मभूमि के अलावा ऐसे भी कई स्थान है जो प्रभु श्रीराम के जीवन से जुड़े हैं और वे वहां जाकर खास कार्य करते थे। 150 से अधिक पौराणिक स्थानों का जीर्णोद्धार किया है। आइये जानते हैं ऐसे ही कुछ स्थानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।