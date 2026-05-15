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Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

Weekly Horoscope May 2026: साप्ताहिक राशिफल (18 से 24 मई): जानें इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

Image caption: Beautiful images of the 12 zodiac signs, providing information about the weekly horoscope 2026
Horoscope May 18 to May 24 2026: 18 मई से 24 मई 2026 का सप्ताह कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम और लाभ लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को धैर्य और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र, निवेश और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। परिवार और प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह महत्वपूर्ण है। साप्ताहिक राशिफल का अध्ययन कर आप अपनी योजना और निर्णयों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।ALSO READ: गंगा दशहरा पर बन रहा है इस बार दुर्लभ योग संयोग, इस मुहूर्त में करें स्नान और पूजा
 
साप्ताहिक राशिफल (18 मई से 24 मई 2026)
 

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

बिजनेस करने वालों को नए लाभदायक मौके मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में साथी का प्यार और गहराई महसूस होगी। सेहत में सुधार होगा अगर आप अपनी देखभाल जारी रखें। इस सप्ताह आपके पिछले प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है, जिससे आप करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आगे बढ़ा सकते हैं। घर में हल्का तनाव या भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिसे शांत रहकर संभालना बेहतर रहेगा। अचानक छोटी यात्रा मन को खुश कर सकती है। किसी साझेदारी से अलगाव भी शांति से हो सकता है। आप दूसरों को मार्गदर्शन देने में भी आगे रहेंगे।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: पिंक

 

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

काम में बढ़ती जिम्मेदारियां आपकी दिनचर्या में बदलाव ला सकती हैं। परिवार में आपका सहयोग और स्नेह रिश्तों को मजबूत करेगा। यह सप्ताह अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों अनुभव लेकर आ सकता है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी अगर आप समझदारी से चलें। प्रेम जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। हल्की एक्सरसाइज से सेहत बेहतर रहेगी। ठंडी जगहों की यात्रा में रुकावट आ सकती है। निर्माणाधीन प्रॉपर्टी में निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: ग्रीन

 

मिथुन (21 मई – 21 जून)

नए आय के स्रोत या सहयोग से आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों को फिलहाल निजी रखना बेहतर रहेगा। यह सप्ताह कई मामलों में आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। पुराने प्रयासों का फल मिल सकता है और करियर में प्रगति दिखेगी। घर से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। सेहत अच्छी और स्थिर रहेगी। यात्रा के दौरान नई जगहें देखने का मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी में छोटे विवाद हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना होगा। पढ़ाई में मेहनत का फल मिलेगा।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: गोल्डन

 

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

आपको कई मामलों में स्पष्टता देगा। काम में रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य और मेहनत से सुधार आएगा। परिवार के भरोसेमंद लोगों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक फैसलों में लंबे समय की सोच रखें। रिश्तों में, खासकर विवाह में, ध्यान और समझ जरूरी है। हल्की वॉक भी आपकी सेहत के लिए लाभकारी होगी। नई जगह जाना मन को तरोताजा करेगा। जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले आपके पक्ष में हो सकते हैं।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: क्रीम

 

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

आपकी क्रिएटिव सोच आपको खास बना सकती है और काम में प्रभाव डाल सकती है। बिजनेस पार्टनर आपकी बातों को समझेंगे और सहयोग करेंगे। परिवार को नजरअंदाज न करें, वरना दूरी आ सकती है। जोखिम भरे निवेश से बचें। प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी और कोई खास व्यक्ति आपको प्रेरित कर सकता है। फिटनेस पर ध्यान देने से सेहत बेहतर होगी। विदेश यात्रा में खर्च का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी या किराए से जुड़े मामलों को समझदारी से संभालें।ALSO READ: बुध का वृषभ राशि में गोचर: इन 2 राशियों के लिए 'रेड अलर्ट', बरतनी होगी विशेष सावधानी

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: व्हाइट

 

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

काम में वरिष्ठ लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन देंगे। घर में अचानक बदलाव करने से बचें। यह सप्ताह काफी एक्टिव और व्यस्त रह सकता है। आर्थिक मामलों में धैर्य रखें क्योंकि प्रगति धीमी लग सकती है। प्रेम जीवन में जल्दबाजी से बचें। संतुलित भोजन से सेहत अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी के मामलों में जल्दबाजी में फैसला न लें। आपकी मेहनत और लगातार प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: नारंगी

 

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा और नए लोगों से मुलाकात होगी। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी। इस सप्ताह आपकी धैर्य और अनुशासन की परीक्षा हो सकती है। काम में स्पष्टता की कमी से थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए योजना बनाकर चलें। प्रेम जीवन में सुखद सरप्राइज मिल सकते हैं। हेल्दी खान-पान से सेहत मजबूत रहेगी। यात्रा से बिजनेस बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के नए विकल्प सामने आ सकते हैं। बिना सबूत किसी पर आरोप लगाने से बचें।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: रॉयल ब्लू

 

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

काम में आपकी नई सोच से सीनियर्स प्रभावित होंगे। परिवार में कोई धार्मिक या खुशी का आयोजन हो सकता है। यह सप्ताह सुखद और अच्छे सरप्राइज लेकर आ सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचें। प्रेम जीवन में अपने भाव व्यक्त करने से रिश्ते मजबूत होंगे। ताजा और हेल्दी भोजन से ऊर्जा बनी रहेगी। यात्रा खास और यादगार बन सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद मेहनत करें।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: ब्राउन

 

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

आय बढ़ाने के नए तरीके मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में शक से बचें और संवाद बनाए रखें। डांस या स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां सेहत और मूड दोनों बेहतर करेंगी। यह सप्ताह भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। आपका प्रभाव काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूर के रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी खास जगह की यात्रा मानसिक शांति दे सकती है। निर्माणाधीन प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक रहेगा। पढ़ाई में नए कोर्स या ट्रेनिंग फायदेमंद होगी।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: लाइट ग्रे

 

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

नए काम शुरू करने के लिए अच्छा है। आपकी अलग सोच और क्रिएटिविटी काम में मदद करेगी। परिवार में बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे। महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी समझ के साथ सही सलाह भी लें। प्रेम जीवन में नए मौके मिल सकते हैं। नियमित व्यायाम से सेहत में सुधार होगा। परिवार के साथ यात्रा का प्लान पूरा हो सकता है। आर्थिक मामलों में तेजी से निर्णय लेना नुकसान से बचाएगा। पुरानी बातों को छोड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: मैरून

 

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

नए लोगों से जुड़ना आपके करियर को दिशा देगा। परिवार का सहयोग आपको मजबूत बनाएगा। यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आर्थिक साझेदारी से लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में समझ और अपनापन बढ़ेगा। लिखना या मेडिटेशन करना मानसिक शांति देगा। यात्रा पहले से प्लान करने से बेहतर अनुभव मिलेगा। विवादित प्रॉपर्टी में निवेश से बचें।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: येलो

 

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, खासकर साझेदारी से लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन में छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए साथी को महत्व दें। यह सप्ताह आपको नई सोच और क्रिएटिव आइडियाज अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। काम में तेजी आएगी अगर आप मेहनत बनाए रखें। परिवार और बच्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा। अच्छी नींद और सही खान-पान से सेहत ठीक रहेगी। परिवार के साथ यात्रा खास बन सकती है। जमीन या लोन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे।ALSO READ: बुध का वृषभ राशि में गोचर, 12 राशियों पर कैसा होगा प्रभाव?

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: मैजेंटा

लेखक के बारे में
पं. प्रेमकुमार शर्मा
ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, रत्नशास्त्र व अंकशास्त्र.... और पढ़ें
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