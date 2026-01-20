बुधवार, 21 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 21 January 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 21 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल में 12 राशियों की फोटो
मेष  (Aries)
Today 21 January horoscope in Hindi 2026: करियर : कार्यक्षेत्र में सहयोगियों की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी। 
लव : पार्टनर के साथ पारदर्शिता से बात करें। 
धन : आज के दिन खर्चों पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है।
स्वास्थ्य : सिर दर्द या आंखों में तनाव हो सकता है।
उपाय : हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें।ALSO READ: नर्मदा जयंती 2026: कब है, क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका धार्मिक महत्व?
 
वृषभ (Taurus)
करियर : कार्यक्षेत्र में आज नेतृत्व क्षमता से लाभ मिलेगा।
लव : लव पार्टनर के साथ शॉपिंग या मनोरंजन पर जा सकते हैं।
धन : आज कीमती सामान की खरीदारी संभव है।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अति-आत्मविश्वास से बचें।
उपाय : मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर : कार्यस्थल पर अनावश्यक वाद-विवाद से बचें।
लव : गुप्त प्रेम संबंध या पुरानी यादें मन पर हावी हो सकती हैं। 
धन : खर्चों की अधिकता रहेगी, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य : अनिद्रा या बेचैनी महसूस हो सकती है। 
उपाय : गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर : सामाजिक नेटवर्क और दोस्तों के सहयोग से लाभ होगा। 
लव : दोस्तों के साथ पार्टनर को समय देना अच्छा रहेगा। 
धन : आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। 
स्वास्थ्य : आज सामाजिक सक्रियता से मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय : शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर : आज वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे।
लव : प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। 
धन : पिता या उच्च पदस्थ व्यक्ति से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। 
स्वास्थ्य : काम के दबाव के कारण थोड़ी थकान हो सकती है।
उपाय : सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर : लंबी दूरी की यात्रा से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव : प्रेम रिश्तों में जुड़ाव महसूस होगा। 
धन : निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। 
स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनी रहेगी। 
उपाय : गाय को पालक खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर : रिसर्च के कार्यों में लगे लोगों को सफलता मिलेगी। 
लव : रिश्तों में शक या असुरक्षा की भावना से बचें।
धन : अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य : तनाव या अत्यधिक भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचें।
उपाय : मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर : साझेदारी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पार्टनर से सलाह लें।
लव : प्रेमीजनों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। 
धन : व्यापार में लाभ होगा। आय के साधन बढ़ेंगे। 
स्वास्थ्य : मन प्रसन्न और संतुलित रहेगा।
 
धनु (Sagittarius)
करियर : अपने काम में सटीकता और व्यवस्थितता बनाए रखें।
लव : पार्टनर की सेहत पर ध्यान दें।
धन : कर्ज लेने या देने से पहले विचार करें।
स्वास्थ्य : पेट या पाचन तंत्र से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। 
उपाय : पीले वस्त्र धारण करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर : कार्यक्षेत्र में नए विचार आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
लव : प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत रोमांटिक और सुखद है।
धन : धन निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य : आज प्रसन्नता और उत्साह महसूस करेंगे।
उपाय : शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर : घर से काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है। 
लव : पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। 
धन : आज भूमि या भवन में निवेश के लिए विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनाए रखें। 
उपाय : गरीबों को भोजन दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर : नौकरी में छोटी यात्राएं संभव हैं जो काम के लिए फायदेमंद होंगी। 
लव : लव लाइफ में आज मधुरता रहेगी।
धन : आज कारोबार में कम दूरी की यात्रा पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य : सेहत अच्छी रहेगी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बिजनौर: हनुमान मूर्ति के चारों ओर 4 दिन से घूम रहा कुत्ता, आस्था या कोई संकेत? Video

बिजनौर: हनुमान मूर्ति के चारों ओर 4 दिन से घूम रहा कुत्ता, आस्था या कोई संकेत? VideoDog News: बिजनौर के नंदपुर गांव की यह घटना वास्तव में हैरान करने वाली और श्रद्धा से भरी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। जहाँ ग्रामीण इसे हनुमान जी की भक्ति और चमत्कार मान रहे हैं, वहीं इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों और जीव विज्ञानियों के नजरिए से इस व्यवहार के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभ

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभBudh gochar 2026: बुध ग्रह ने शनि की राशि मकर राशि में 17 जनवरी 2026 को गोचर किया है। इस गोचर के चलते 6 राशियों को लाभ होगा। खासकर वे राशियां जिनका जुड़ाव लेखन, मीडिया, संचार के अन्य क्षेत्र, कारोबार और वाणी से संबंधित कोई काम हो तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। धन संबंधी समस्या का निराकर होगा।

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्ति

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्तिआज यानी 15 जनवरी 2026 को लाभ दृष्टि राजयोग के प्रभाव से चार विशेष राशियों के लिए धन और सौभाग्य के द्वार खुल रहे हैं। शुक्र और शनि की विशेष स्थिति आपके लिए संचित धन और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। लाभ दृष्टि राजयोग विशेष रूप से शनि और शुक्र ग्रहों की युति या अनुकूल दृष्टि से बनता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। 4 राशियों को मिलेगा इसे अचानक से लाभ।

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्व

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्वSecret of Gupt Navratri: वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहली आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में। माघ माह की गुप्त नवरात्रि वर्ष 2026 में 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 27 जनवर को यह समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की भी पूजा की जाती है। जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें।

और भी वीडियो देखें

21 January Birthday: आपको 21 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

21 January Birthday: आपको 21 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!21 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 21 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 21 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय5 Best Vastu Remedies:वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिना किसी तोड़-फोड़ के भी घर की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। सही वास्तु उपाय अपनाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित किया जा सकता है। आइए यहां जानते हैं...

27 साल बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन: 17 मई तक किन राशियों को होगा बड़ा लाभ और किसे झेलना पड़ेगा नुकसान?

27 साल बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन: 17 मई तक किन राशियों को होगा बड़ा लाभ और किसे झेलना पड़ेगा नुकसान?shani ka nakshatra parivartan 2026: 20 जनवरी 2026 का सबसे महत्वपूर्ण गोचर शनि देव का है। शनि ग्रह अपने पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर दोपहर 12:13 पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। इस नक्षत्र में शनिदेव 17 मई तक रहेंगे। ज्योतिष में शनि के नक्षत्र परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार शनि की चाल बदलते ही 5 राशियों पर विशेष कृपा देखने को मिलेगी। 17 मई तक करियर, धन और भाग्य से जुड़े कई शुभ संकेत बन रहे हैं। आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जनवरी, 2026)Today Rashifal 20 January 2026 | कैसा रहेगा आज 20 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com