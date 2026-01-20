Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 जनवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 21 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 21 January horoscope in Hindi 2026: करियर : कार्यक्षेत्र में सहयोगियों की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी।

लव : पार्टनर के साथ पारदर्शिता से बात करें।

धन : आज के दिन खर्चों पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है।

स्वास्थ्य : सिर दर्द या आंखों में तनाव हो सकता है।

वृषभ (Taurus)

करियर : कार्यक्षेत्र में आज नेतृत्व क्षमता से लाभ मिलेगा।

लव : लव पार्टनर के साथ शॉपिंग या मनोरंजन पर जा सकते हैं।

धन : आज कीमती सामान की खरीदारी संभव है।

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अति-आत्मविश्वास से बचें।

उपाय : मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर : कार्यस्थल पर अनावश्यक वाद-विवाद से बचें।

लव : गुप्त प्रेम संबंध या पुरानी यादें मन पर हावी हो सकती हैं।

धन : खर्चों की अधिकता रहेगी, बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य : अनिद्रा या बेचैनी महसूस हो सकती है।

उपाय : गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर : सामाजिक नेटवर्क और दोस्तों के सहयोग से लाभ होगा।

लव : दोस्तों के साथ पार्टनर को समय देना अच्छा रहेगा।

धन : आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

स्वास्थ्य : आज सामाजिक सक्रियता से मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय : शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर : आज वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे।

लव : प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।

धन : पिता या उच्च पदस्थ व्यक्ति से आर्थिक सहयोग मिल सकता है।

स्वास्थ्य : काम के दबाव के कारण थोड़ी थकान हो सकती है।

उपाय : सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर : लंबी दूरी की यात्रा से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव : प्रेम रिश्तों में जुड़ाव महसूस होगा।

धन : निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है।

स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय : गाय को पालक खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर : रिसर्च के कार्यों में लगे लोगों को सफलता मिलेगी।

लव : रिश्तों में शक या असुरक्षा की भावना से बचें।

धन : अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य : तनाव या अत्यधिक भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचें।

उपाय : मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर : साझेदारी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पार्टनर से सलाह लें।

लव : प्रेमीजनों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन : व्यापार में लाभ होगा। आय के साधन बढ़ेंगे।

स्वास्थ्य : मन प्रसन्न और संतुलित रहेगा।

धनु (Sagittarius)

करियर : अपने काम में सटीकता और व्यवस्थितता बनाए रखें।

लव : पार्टनर की सेहत पर ध्यान दें।

धन : कर्ज लेने या देने से पहले विचार करें।

स्वास्थ्य : पेट या पाचन तंत्र से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है।

उपाय : पीले वस्त्र धारण करें।

मकर (Capricorn)

करियर : कार्यक्षेत्र में नए विचार आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

लव : प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत रोमांटिक और सुखद है।

धन : धन निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

स्वास्थ्य : आज प्रसन्नता और उत्साह महसूस करेंगे।

उपाय : शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर : घर से काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है।

लव : पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

धन : आज भूमि या भवन में निवेश के लिए विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय : गरीबों को भोजन दान करें।

मीन (Pisces)

करियर : नौकरी में छोटी यात्राएं संभव हैं जो काम के लिए फायदेमंद होंगी।

लव : लव लाइफ में आज मधुरता रहेगी।

धन : आज कारोबार में कम दूरी की यात्रा पर धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य : सेहत अच्छी रहेगी।