मंगलवार, 20 जनवरी 2026
नर्मदा जयंती 2026: कब है, क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका धार्मिक महत्व?

महेश्वर की नर्मदा नदी पर माता नर्मदा का चित्र, कैप्शन- नर्मदा जयंती 2026 हर हर नर्मदे
Narmada Jayanti 2026: नर्मदा जयंती 2026 इस साल 25 जनवरी को मनाई जाएगी। यह तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन पड़ती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन नर्मदा नदी के अवतरण का स्मरण किया जाता है- यानी माना जाता है कि नर्मदा नदी का दिव्य अवतरण इसी दिन हुआ था।
 
सप्तमी तिथि प्रारंभ: 12:39 AM, 25 जनवरी 2026
सप्तमी तिथि समाप्त: 11:10 PM, 25 जनवरी 2026
 
  • नर्मदा जयंती का धार्मिक महत्व
  • नर्मदा जयंती की मुख्य धार्मिक मान्यताएँ
  • नर्मदा जयंती की पूजा और अनुष्ठान विधि
  • नर्मदा जयंती कहाँ मनाई जाती है?
  • नर्मदा जयंती पर क्या करें और क्या न करें?
 

1. नर्मदा जयंती का धार्मिक महत्व: 

नर्मदा नदी को हिंदू धर्म में माँ नर्मदा (नर्मदा मैया) के रूप में पूजा जाता है। यह नदी सिर्फ़ जल का स्रोत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और जीवन शक्ति का प्रतीक भी मानी जाती है।
 

2. नर्मदा जयंती की मुख्य धार्मिक मान्यताएँ:

  • नर्मदा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है।
  • देवी नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री के रूप में सम्मान दिया जाता है।
  • यह पर्व रथ सप्तमी के साथ भी मेल खाता है, जिससे दिन और भी अधिक शुभ माना जाता है।
  • माना जाता है कि नदी का दर्शन, उसके जल से अर्घ्य देना और पूजा करना मनुष्य को सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति प्रदान करता है।
 

3. नर्मदा जयंती की पूजा और अनुष्ठान विधि

प्रातःकाल स्नान (Holy Dip)
दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले नर्मदा नदी में स्नान करके करें।
विद्वानों के अनुसार इस समय स्नान करने से शारीरिक और आत्मिक शुद्धि होती है।
 
विशेष पूजा (Puja Rituals)
नदी के तट पर मां नर्मदा को फल, फूल, दूध, जल, धूप-दीप अर्पित करें।
नर्मदा अष्टकम, भजन और प्रार्थना को उच्चारण करें।
 
धार्मिक अनुष्ठान
दीपदान (Deep Daan): नदी में दीप जलाने से शांति और सम्मान की अनुभूति होती है।
भजन-कीर्तन: शाम को नर्मदा नदी के तट पर भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन होता है।
 
दान-पुण्य
नमक, भोजन, वस्त्र और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य फल मिलता है।
कई जगह नदी तटों पर सफ़ाई अभियानों और वृक्षारोपण जैसे कार्य भी किए जाते हैं।
 

4. नर्मदा जयंती कहाँ मनाई जाती है?

नर्मदा जयंती सबसे ज़्यादा अमरकंटक (नदी का उद्गम स्थल), ओंकारेश्वर, महेश्वर, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) जैसे स्थानों पर श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इन स्थानों पर लोग साधु-संतों के साथ नदी किनारे पूजा और आरती में भाग लेते हैं, वहीं गांव-शहरों में भी स्थानीय स्तर पर दीपदान, भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण जैसे आयोजन होते हैं।
 

5. नर्मदा जयंती पर क्या करें और क्या न करें?

  • सुबह जल्दी उठकर स्नान और पूजा करें।
  • नदी के जल का सम्मान रखें।
  • वातावरण को स्वच्छ रखें।
  • नदी में कूड़ा या प्रदूषित वस्तु न डालें।
 
नर्मदा जयंती केवल एक पर्व नहीं है- यह प्रकृति के प्रति सम्मान, आत्म-शुद्धि और जीवन की उर्जा को पुनः जागृत करने का दिन है। श्रद्धा, पूजा और दान-पुण्य आपको न सिर्फ़ आध्यात्मिक शांति देंगे, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाएँगे।
 
जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्व

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्वSecret of Gupt Navratri: वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहली आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में। माघ माह की गुप्त नवरात्रि वर्ष 2026 में 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 27 जनवर को यह समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की भी पूजा की जाती है। जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें।

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्तVivah vahan muhurat 2026: सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही पंचांग के मुताबिक खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से हुई थी। अब 15 जनवरी 2026 से खरमास समाप्त हो गया है और अब विवाह, व्यापार, खारीदारी आदि सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। हिंदू धर्म में खरमास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है. लेकिन अब सूर्य के उत्तरायण होते ही ये सभी काम फिर से शुरू किए जा सकेंगे।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधान

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधानRudra samvatsar: 2026 में बृहस्पति का गोचर सबसे अधिक निर्णायक होने वाला है। दूसरी ओर मंगल का मकर राशि में प्रवेश और शनि की वक्री चाल एक 'महादंगल' की ओर इशारा कर रही है। मकर से मेष राशि तक शनि के गोचर काल में न्याय का दंड चल रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 में असली चुनौती 19 मार्च 2026 से शुरू होगी, जब 'रौद्र नामक संवत्सर' का उदय होगा।

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?shani gochar 2026: वर्ष 2020 में जब शनि ने मकर में प्रवेश किया था तब यह कहा जा रहा था कि अब देश और दुनिया में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है। सबकुछ बदलने वाला है क्योंकि मकर का शनि बदलाव को लेकर आया है। वर्ष 2020 में करोना महामारी से सबकुछ बदल कर रख दिया। अब यह शनि मेष राशि में जाते-जाते ही कई देशों का भूगोल भी बदल कर रख देगा।

27 साल बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन: 17 मई तक किन राशियों को होगा बड़ा लाभ और किसे झेलना पड़ेगा नुकसान?

27 साल बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन: 17 मई तक किन राशियों को होगा बड़ा लाभ और किसे झेलना पड़ेगा नुकसान?shani ka nakshatra parivartan 2026: 20 जनवरी 2026 का सबसे महत्वपूर्ण गोचर शनि देव का है। शनि ग्रह अपने पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर दोपहर 12:13 पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। इस नक्षत्र में शनिदेव 17 मई तक रहेंगे। ज्योतिष में शनि के नक्षत्र परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार शनि की चाल बदलते ही 5 राशियों पर विशेष कृपा देखने को मिलेगी। 17 मई तक करियर, धन और भाग्य से जुड़े कई शुभ संकेत बन रहे हैं। आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल।

Vasant Pancham: बसंत पंचमी के 5 रहस्य, जिन्हें जानकर सच में हैरान रह जाएंगे आप

Vasant Pancham: बसंत पंचमी के 5 रहस्य, जिन्हें जानकर सच में हैरान रह जाएंगे आपvasant panchami 2026: वसंत ऋतु भारतीय कैलेंडर का वह 'गोल्डन पीरियड' है, जिसमें होली की मस्ती से लेकर रामनवमी की भक्ति तक का सफर तय होता है। जहाँ 'नव-संवत्सर' हमें नए साल की ताज़गी देता है, वहीं माता सरस्वती के दिवस वसंत पंचमी प्रकृति के भीतर छिपे रहस्यों का द्वार खोलती है। आइए जानते हैं माघ मास की इस पंचमी के 5 अद्भुत रहस्य।

वसंत पंचमी पर क्यों जागता है प्रेम? जानिए प्रेम दिवस बनने के पीछे के 2 बड़े रहस्य

वसंत पंचमी पर क्यों जागता है प्रेम? जानिए प्रेम दिवस बनने के पीछे के 2 बड़े रहस्यBasant Panchami 2026: आमतौर पर हम वसंत पंचमी को विद्या की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं? भारतीय संस्कृति में इस दिन को 'वैलेंटाइन डे' से भी कहीं अधिक गहरा 'प्रेम दिवस' माना गया है। चलिए, उन दो खास वजहों पर नज़र डालते हैं जो इस दिन को मोहब्बत के रंगों से सराबोर कर देती हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जनवरी, 2026)Today Rashifal 20 January 2026 | कैसा रहेगा आज 20 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
