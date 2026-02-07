सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित 12 राशियों की खूबसूरत फोटो

1. मेष (Aries)Tday 09 February horoscope in Hindi 2026 :करियर: नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिलने के पूरे योग हैं। 

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: धन निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द से राहत मिलेगी।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। 
लव: प्रेमीजन वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: छाती में संक्रमण के प्रति सावधान रहें।
उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा। 
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। योग करें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा। 
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: अपने कमजोर पाचन तंत्र का ख्याल रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: ऑफिस में आपको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। 
लव: सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है।
धन: आज धन की बचत बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन महसूस हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: छात्रों के लिए दिन कड़ी मेहनत का है। 
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। 
धन: जमीन या वाहन में निवेश करना शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कारोबारी यात्रा के प्रबल योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन की पुरानी समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: आज सिर पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर कलीग्स से उलझने से बचें। 
लव: प्रेमी साथी के साथ विश्वास बढ़ेगा। 
धन: लॉटरी या जोखिम भरे निवेश से बचें। 
स्वास्थ्य: आज जिम या कसरत शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
उपाय: पशु-पक्षियों को 7 तरह का अनाज खिलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च अधिकारियों की मदद से विदेश यात्रा संभव है।
लव: प्रेम जीवन से शुभ समाचार मिलेगा।
धन: अटका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: तकनीकी क्षेत्र के लोगों का प्रमोशन संभव है।
लव: प्रेम रिश्तों में झूठ बोलने से बचें।
धन: आज पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीया जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबारियों को बड़े टारगेट मिल सकते हैं।
लव: सोशल मीडिया के जरिए कोई पुराना दोस्त मिल सकता है।
धन: घरेलू खरीदारी पर खर्च बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आपकी सलाह से कार्यस्थल पर उन्नति का समय है।
लव: पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। 
धन: रुका हुआ काम बनने से आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित एलर्जी हो सकती है
