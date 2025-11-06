गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 07 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 07 November 2025 horoscope in Hindi
मेष (Aries)
 
 Today Horoscope Rashifal 07 November 2025 : करियर: आज आपके काम में नई ऊर्जा आएगी, महत्वपूर्ण फैसले सफल रहेंगे।
 लव: साथी के साथ बेहतर संवाद होगा, रिश्ता मजबूत होगा।
 धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे, निवेश सफल रहेगा।
 स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऊर्जा बनी रहेगी।
 उपाय: नारियल का दान करें और गाय को चारा खिलाएं।ALSO READ: Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?
 
वृषभ (Taurus)
 
 करियर: ऑफिस में तनाव हो सकता है, धैर्य बनाए रखें।
 लव: प्रेम जीवन में समझदारी की जरूरत है।
 धन: अनावश्यक खर्च कम करें।
 स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
 उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें और जल दें।
 
मिथुन (Gemini)
 
 करियर: नए अवसर मिलेंगे, मेहनत रंग लाएगी।
 लव: संबंधों में मिठास बढ़ेगी।
 धन: आर्थिक लाभ की संभावना है।
 स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
 उपाय: हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
 
 करियर: कार्य में बाधा आ सकती है, संयम जरूरी।
 लव: परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा।
 धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
 स्वास्थ्य: सिर दर्द या तनाव हो सकता है।
 उपाय: हरे रंग के वस्त्र दान करें।
 
सिंह (Leo)
 
 करियर: पदोन्नति या सफलता मिलने के योग हैं।
 लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
 धन: धन लाभ होगा।
 स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
 उपाय: गाय को दूध पिलाएं।
 
कन्या (Virgo)
 
 करियर: मेहनत का फल मिलेगा।
 लव: रिश्तों में मधुरता रहेगी।
 धन: खर्च बढ़ सकते हैं, सावधानी रखें।
 स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें।
 उपाय: चंदन का तिलक लगाएं।
 
तुला (Libra)
 
 करियर: कामकाज में नए मौके मिलेंगे।
 लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
 धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
 स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।
 उपाय: कंबल गरीबों को दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
 करियर: भाग्य आपका साथ देगा।
 लव: नया रिश्ता बन सकता है।
 धन: लाभ होगा।
 स्वास्थ्य: पाचन तंत्र ठीक रहेगा।
 उपाय: हनुमान मंदिर में दीप जलाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
 करियर: कार्य में सफलता मिलेगी।
 लव: प्रेम जीवन आनंदमय रहेगा।
 धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
 स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
 उपाय: पीले फूल मंदिर में चढ़ाएं।
 
मकर (Capricorn)
 
 करियर: काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं।
 लव: परिवार में विवाद हो सकते हैं, समझदारी से काम लें।
 धन: धन हानि से बचें।
 स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
 उपाय: काले तिल का दान करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
 करियर: तरक्की के योग हैं।
 लव: प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।
 धन: धन लाभ होगा।
 स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
 उपाय: पानी में गंगाजल डालें।
 
मीन (Pisces)
 
 करियर: सफलता प्राप्त होगी।
 लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
 धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
 स्वास्थ्य: मन प्रसन्न रहेगा।
 उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।ALSO READ: Bhedaghat Mela: भेड़ाघाट में क्यों लगता है मेला?
 
