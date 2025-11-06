Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 नवंबर, 2025)

मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 07 November 2025 : करियर: आज आपके काम में नई ऊर्जा आएगी, महत्वपूर्ण फैसले सफल रहेंगे।
लव: साथी के साथ बेहतर संवाद होगा, रिश्ता मजबूत होगा।
धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे, निवेश सफल रहेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऊर्जा बनी रहेगी।
वृषभ (Taurus)
करियर: ऑफिस में तनाव हो सकता है, धैर्य बनाए रखें।
लव: प्रेम जीवन में समझदारी की जरूरत है।
धन: अनावश्यक खर्च कम करें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें और जल दें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नए अवसर मिलेंगे, मेहनत रंग लाएगी।
लव: संबंधों में मिठास बढ़ेगी।
धन: आर्थिक लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्य में बाधा आ सकती है, संयम जरूरी।
लव: परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सिर दर्द या तनाव हो सकता है।
उपाय: हरे रंग के वस्त्र दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: पदोन्नति या सफलता मिलने के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: गाय को दूध पिलाएं।
कन्या (Virgo)
करियर: मेहनत का फल मिलेगा।
लव: रिश्तों में मधुरता रहेगी।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें।
उपाय: चंदन का तिलक लगाएं।
तुला (Libra)
करियर: कामकाज में नए मौके मिलेंगे।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।
उपाय: कंबल गरीबों को दान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: भाग्य आपका साथ देगा।
लव: नया रिश्ता बन सकता है।
धन: लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र ठीक रहेगा।
उपाय: हनुमान मंदिर में दीप जलाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्य में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन आनंदमय रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: पीले फूल मंदिर में चढ़ाएं।
मकर (Capricorn)
करियर: काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं।
लव: परिवार में विवाद हो सकते हैं, समझदारी से काम लें।
धन: धन हानि से बचें।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: काले तिल का दान करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: तरक्की के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।
धन: धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: पानी में गंगाजल डालें।
मीन (Pisces)
करियर: सफलता प्राप्त होगी।
लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न रहेगा।