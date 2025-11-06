Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 07 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 07 November 2025 : करियर: आज आपके काम में नई ऊर्जा आएगी, महत्वपूर्ण फैसले सफल रहेंगे।

लव: साथी के साथ बेहतर संवाद होगा, रिश्ता मजबूत होगा।

धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे, निवेश सफल रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऊर्जा बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में तनाव हो सकता है, धैर्य बनाए रखें।

लव: प्रेम जीवन में समझदारी की जरूरत है।

धन: अनावश्यक खर्च कम करें।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें और जल दें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नए अवसर मिलेंगे, मेहनत रंग लाएगी।

लव: संबंधों में मिठास बढ़ेगी।

धन: आर्थिक लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्य में बाधा आ सकती है, संयम जरूरी।

लव: परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सिर दर्द या तनाव हो सकता है।

उपाय: हरे रंग के वस्त्र दान करें।

सिंह (Leo)

करियर: पदोन्नति या सफलता मिलने के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: गाय को दूध पिलाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत का फल मिलेगा।

लव: रिश्तों में मधुरता रहेगी।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें।

उपाय: चंदन का तिलक लगाएं।

तुला (Libra)

करियर: कामकाज में नए मौके मिलेंगे।

लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

उपाय: कंबल गरीबों को दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: भाग्य आपका साथ देगा।

लव: नया रिश्ता बन सकता है।

धन: लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र ठीक रहेगा।

उपाय: हनुमान मंदिर में दीप जलाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्य में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन आनंदमय रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: पीले फूल मंदिर में चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं।

लव: परिवार में विवाद हो सकते हैं, समझदारी से काम लें।

धन: धन हानि से बचें।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: तरक्की के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

धन: धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: पानी में गंगाजल डालें।

मीन (Pisces)

करियर: सफलता प्राप्त होगी।

लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: मन प्रसन्न रहेगा।