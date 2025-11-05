बुधवार, 5 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

06 November Birthday: आपको 6 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Birthday 06 November
06 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 6 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबाद
 
आपका जन्मदिन: 6 नवंबर
 
दिनांक 6 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 6, 15, 24
 
शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78
 
शुभ वर्ष : 2021, 2026
 
ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी
 
शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैंक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे।
 
परिवार: विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी। 
 
इस बात का रखें ध्यान: आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha):एक पूर्व भारतीय प्रशासक और राजनीतिज्ञ, जिन्होंने भारत के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है।
 
मेजर एच. पी. एस. अहलूवालिया (Major H.P.S. Ahluwalia): एक प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही, जिन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। 
 
करण दीवान (Karan Dewan): हिंदी फिल्मों के भारतीय सिनेमा अभिनेता।
 
महाराजा विजय सिंह राठौर (Maharaja Vijay Singh Rathore): मारवाड़ साम्राज्य के महाराजा।
 
जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh): एक भारतीय राजनीतिज्ञ और केंद्रीय मंत्री।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 नवंबर, 2025)

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कौनसा दान रहेगा सबसे अधिक शुभ, जानें अपनी राशिनुसार

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कौनसा दान रहेगा सबसे अधिक शुभ, जानें अपनी राशिनुसारKartik Purnima How to Donate According to Zodiac Sign: कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से पुण्य अर्जित करने का अवसर होता है। इस दिन का दान का महत्व अत्यधिक होता है, और राशिनुसार दान करना और भी अधिक प्रभावकारी माना जाता है। यहां जानें आपकी राशि का स्वामी ग्रह, दान के लिए शुभ वस्तुएं और प्राप्त होने वाले परिणाम...

Bhishma Panchak 2025: भीष्म पंचक क्या होता है, क्यों लगता हैं, जानें पंचक की तिथियां

Bhishma Panchak 2025: भीष्म पंचक क्या होता है, क्यों लगता हैं, जानें पंचक की तिथियांVishnu Panchak Vrat: 'कार्तिक मास के अंतिम पांच दिन 'भीष्म पंचक' के नाम से जाने जाते हैं। यह पवित्र अवधि कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। इसे विष्णु पंचक भी कहते हैं और माना जाता है कि इन पांच दिनों में व्रत, पूजा और दान करने से पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मत

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मतGuru brihaspati gochar 2025: बृहस्पति ग्रह वर्तमान में 8 वर्षों के लिए अपनी अतिचारी गति पर हैं अर्थात सामान्य रूप से एक वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करने वाला गुरु ग्रह मिथुन में जाते ही अतिचारी हो चला है और अब एक वर्ष में दो से तीन राशियों में गोचर कर रहा है। वर्तमान में अल्पकाल के लिए मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहा है। इस गोचर के चलते सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फिलहाल कर्क में गोचर से 4 राशियों की किस्मत का तारा चमका हुआ है।

और भी वीडियो देखें

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय06 November 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त

वक्री बृहस्पति: 11 नवंबर से अगले 25 दिन इन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन रहेंगे

वक्री बृहस्पति: 11 नवंबर से अगले 25 दिन इन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन रहेंगेvakri brihaspati ka fal: देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और अब 11 नवंबर 2025 की रात को 10 बजकर 11 मिनट पर वक्री चाल चलेंगे। गुरु 11 मार्च 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे, लेकिन 5 दिसंबर 2025 को वे पुन: मिथुन में लौट आएंगे। इसका अर्थ है कि गुरु के कर्क में रहने तक 5 राशियों के लिए करियर, वित्त और निजी जीवन में विशेष चुनौतियां खड़ी हो सकती है।

Kaal Bhairav Puja 2025: काल भैरव अष्टमी पर करें इस तरह भगवान की पूजा, सभी संकट होंगे दूर

Kaal Bhairav Puja 2025: काल भैरव अष्टमी पर करें इस तरह भगवान की पूजा, सभी संकट होंगे दूरHow to please Lord Bhairav: काल भैरव अष्टमी, जिसे भैरव जयंती या कालाष्टमी भी कहा जाता है भगवान शिव के उग्र और शक्तिशाली स्वरूप, काल भैरव को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान काल भैरव का प्राकट्य हुआ था, जो काल के स्वामी और संकटों के संहारक हैं।

Kaal Bhairav Jayanti 2025: अष्ट भैरव में से काल भैरव के इस मंत्र से मिलेगा उनका आशीर्वाद

Kaal Bhairav Jayanti 2025: अष्ट भैरव में से काल भैरव के इस मंत्र से मिलेगा उनका आशीर्वादKaal Bhairav Mantra: भगवान शिव के उग्र और दयालु स्वरूप, काल भैरव को समय का अधिपति और आपत्तियों का संहारक माना जाता है। उनकी उपासना साधक को भयहीनता, सुरक्षा और सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति प्रदान करती है। यहां पढ़ें आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति और सुरक्षा देन तथा नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाला पावरफुल मंत्र...
