Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 नवंबर, 2025)

मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 06 November 2025 : करियर: नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी।
धन: निवेश शुभ रहेगा, आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा।
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में सफलता के नए द्वार खुलेंगे।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: लाभ के योग हैं, धन की बढ़ोतरी होगी।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट और निवेश फलदायक होंगे।
लव: प्रेम जीवन में खुशियाँ आएंगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: तनाव से बचाव करें।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा।
लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा।
धन: धन लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: चावल दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व के नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: निवेश करने के लिए शुभ दिन है।
स्वास्थ्य: आंखों में परेशानी हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: मेहनत सफल होगी, उन्नति के योग हैं।
लव: साथी के साथ समझ बढ़ेगी।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन की समस्या हो सकती है।
उपाय: हरे रंग के वस्त्र पहनें।
तुला (Libra)
करियर: साझेदारी लाभदायक होगी।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: लाभ होगा, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: सतर्कता रखें, विवाद टालें।
लव: गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: कमर दर्द हो सकता है।
उपाय: काले तिल दान करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: शिक्षा और कार्यक्षेत्र में सफलता।
लव: नए संबंध बनेंगे।
धन: अचानक धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: घुटनों में समस्या हो सकती है।
उपाय: केले के पेड़ को जल दें।
मकर (Capricorn)
करियर: उन्नति के योग हैं।
लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: अनिद्रा से बचें।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नए प्रोजेक्ट पर काम सफल होगा।
लव: साथी के साथ संवाद जरूरी।
धन: आय बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें।
उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें।
मीन (Pisces)
करियर: रचनात्मक कार्य सफल होंगे।
लव: पुराने मित्रों से संपर्क होगा।
धन: धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।