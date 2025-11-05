Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 06 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 06 November 2025 : करियर: नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी।

धन: निवेश शुभ रहेगा, आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में सफलता के नए द्वार खुलेंगे।

लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

धन: लाभ के योग हैं, धन की बढ़ोतरी होगी।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है।

उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट और निवेश फलदायक होंगे।

लव: प्रेम जीवन में खुशियाँ आएंगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: तनाव से बचाव करें।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा।

लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा।

धन: धन लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: चावल दान करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व के नए अवसर मिलेंगे।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: निवेश करने के लिए शुभ दिन है।

स्वास्थ्य: आंखों में परेशानी हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत सफल होगी, उन्नति के योग हैं।

लव: साथी के साथ समझ बढ़ेगी।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: माइग्रेन की समस्या हो सकती है।

उपाय: हरे रंग के वस्त्र पहनें।

तुला (Libra)

करियर: साझेदारी लाभदायक होगी।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: लाभ होगा, निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: सतर्कता रखें, विवाद टालें।

लव: गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: कमर दर्द हो सकता है।

उपाय: काले तिल दान करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा और कार्यक्षेत्र में सफलता।

लव: नए संबंध बनेंगे।

धन: अचानक धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: घुटनों में समस्या हो सकती है।

उपाय: केले के पेड़ को जल दें।

मकर (Capricorn)

करियर: उन्नति के योग हैं।

लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: अनिद्रा से बचें।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नए प्रोजेक्ट पर काम सफल होगा।

लव: साथी के साथ संवाद जरूरी।

धन: आय बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें।

उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें।

मीन (Pisces)

करियर: रचनात्मक कार्य सफल होंगे।

लव: पुराने मित्रों से संपर्क होगा।

धन: धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।