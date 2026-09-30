तुला राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के बनेंगे योग

वर्तमान ग्रहों की स्थिति के अनुसार, 26 सितंबर 2026 को बुध ग्रह ने तुला राशि में प्रवेश किया है, जहाँ अपनी स्वराशि में पहले से विराजमान शुक्र के साथ मिलकर 'लक्ष्मी नारायण योग' का निर्माण हो रहा है। यह योग बुद्धि, व्यापार, संवाद (बुध) और धन, वैभव, कला (शुक्र) का एक बहुत ही सुंदर और शुभ संगम माना जाता है। इस वर्तमान गोचर से जिन राशियों को सबसे अधिक लाभ और सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, उनका विवरण इस प्रकार है।

1. मिथुन राशि (पंचम भाव):

मिथुन राशि के लिए यह युति पंचम भाव में बन रही है, जो बुद्धि, रचनात्मकता, संतान और लाभ का स्थान है। इस समय आपकी क्रिएटिविटी और नए विचारों से व्यापार या करियर में बड़ा फायदा मिलेगा। जो लोग कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, एजुकेशन या किसी कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर नए प्रोजेक्ट और आर्थिक तरक्की के रास्ते खोल रहा है।

2. कन्या राशि (द्वितीय भाव):

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध-शुक्र की युति द्वितीय भाव यानी धन, वाणी और बचत के स्थान में बनी है। आपकी वाणी में प्रभाव और मिठास बढ़ेगी, जिससे आप बातचीत और नेटवर्किंग के दम पर नए व्यावसायिक सौदे हासिल कर सकेंगे। धन संचय में वृद्धि होगी और यदि आप कंसल्टिंग, अकाउंटिंग या राइटिंग के क्षेत्र में हैं तो आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

3. तुला राशि (प्रथम भाव):

यह गोचर आपकी ही राशि (लग्न भाव) में हो रहा है। शुक्र अपनी स्वराशि में होकर आपको बहुत आकर्षक व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और मान-सम्मान दिला रहा है। वहीं बुध आपकी संवाद शैली को निखार रहा है। व्यापार में नई साझेदारियाँ सफल होंगी, पर्सनल ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और दांपत्य जीवन व रिश्तों में मधुरता आएगी।

4. धनु राशि (एकादश भाव):

धनु राशि वालों के लिए यह युति आपके एकादश भाव यानी लाभ और इच्छाओं के स्थान पर प्रभाव डाल रही है। यह समय आपकी आमदनी में बढ़ोतरी और लंबे समय से अटकी हुई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का है। बड़े भाई-बहनों या व्यावसायिक नेटवर्क के माध्यम से धन लाभ के शानदार अवसर मिलेंगे।

5. मकर राशि (दशम भाव):

मकर राशि के जातकों के लिए यह शुभ युति करियर और कार्यक्षेत्र (दशम भाव) में बन रही है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की सराहना मिलेगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध सुधरेंगे और यदि आप किसी नए बिजनेस मॉडल या प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता और वित्तीय लाभ के प्रबल योग हैं।

6. कुंभ राशि (नवम भाव):

कुंभ राशि के लिए यह योग नवम भाव यानी भाग्य और धर्म-कर्म के स्थान में बन रहा है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबी दूरी की व्यावसायिक या आध्यात्मिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी। उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है।