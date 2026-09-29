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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 29 September 2026 (17:01 IST)

सूर्य-शनि का समसप्तक योग, 3 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की और लाभ के रास्ते

surya shani samsaptak yoga
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 29 Sep 2026 (17:01 IST)
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सूर्य और शनि का समसप्तक योग चल रहा है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान में सूर्य और शनि का 180 डिग्री पर होना एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इसे ज्योतिषीय भाषा में 'सूर्य-शनि समसप्तक योग' या 'सूर्य-शनि सम्मुख स्थिति/प्रतियुति' कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता, आत्मा, राजा, अहंकार, प्रकाश और सत्ता का कारक माना गया है, जबकि शनि को पुत्र, कर्म, अनुशासन, जनता, विलंब और न्याय का कारक माना गया है। इस स्थिति से 3 राशियों को होगा लाभ।

1. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह योग अत्यंत फलदायी साबित होता है।
लाभ: शनि तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं और सूर्य का प्रभाव यहाँ संतुलित होता है।
परिणाम: समाज में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और करियर में नई ऊंचाइयां मिलती हैं। लंबे समय से अटके हुए कार्य अचानक पूरे होने लगते हैं और कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलता है।
 

2. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं।
लाभ: शनि अपनी ही राशि/प्रभाव में मजबूत होने के कारण जातक को अद्भुत आत्म-अनुशासन और धैर्य प्रदान करते हैं।
परिणाम: प्रशासनिक सेवा, कानून, राजनीति या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ और नया पद मिल सकता है। पुरानी मेहनत का भरपूर फल प्राप्त होता है।
 

3. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ भी शनि की अपनी (मूलत्रिकोण) राशि है।
लाभ: इस सम्मुख स्थिति में कुंभ राशि वालों का बौद्धिक और व्यावहारिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाता है।
परिणाम: व्यापार में बड़े सौदे, अचानक धन लाभ और शोध/तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलती है। विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है।

अन्य राशियों के लिए संक्षिप्त प्रभाव:

वृषभ और मिथुन राशि: इनके लिए यह योग मिला-जुला लेकिन आर्थिक दृष्टि से शुभ फल देने वाला रहता है।
सिंह और मेष राशि: इन राशियों को थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ अहंकार या जल्दबाजी के कारण नुकसान हो सकता है।
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