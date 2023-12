31st december की पार्टी कहीं पड़ न जाए भारी, न करें ये 5 गलतियां

Happy New year 2024 tips: न्यू ईयर प्रारंभ हो गया है। कई लोग 31 दिसंबर की रात को नाइट पार्टी करते हैं और रात की 12 बजे नए वर्ष का जश्‍न मनाते हैं। आजकल तो थर्टी फस्ट की पार्टी बहुत जोर शोर के साथ नशे में भी होने लगी है। इसमें तो अब लड़कियां भी पीछे नहीं रही है। लेकिन इस कथित पाश्‍चात्य नए वर्ष पर यदि आपने कोई गलती कर दी तो आपका New Year सेलिब्रेशन बिगड़ सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि भूलकर भी New Year या इसके आसपास ये 5 गलतियां न करें।

डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव : न्‍यू ईयर सेलिब्रेशन में पीना पिलाना कुछ ज्‍यादा ही होता है, ऐसे में अगर आपने पी कर ड्राइव किया तो यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। या तो आप पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं, खुद भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, ऐसे में अपनी जान सांसत में न डालें।

दस्‍तावेज न भूलें : अपनी गाड़ी से कहीं निकले तो वाहन के कागजात लेना न भूलें। अगर यह गलती की तो पुलिस आपको दबोच सकती है और आपका न्‍यू ईयर प्‍लान हो सकता है चौपट। क्‍योंकि नए साल के मौके पर पुलिस की सख्‍ती रहेगी और पुलिस की नजर से बचना आपके लिए आसान नहीं होगा।

ऑनलाइन ऑर्डर : न्‍यू ईयर पर ज्‍यादातर लोग खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा ही कुछ करने वाले हैं तो समय का ध्‍यान रखें। नहीं तो आपका एंजॉयमेंट खटाई में पड़ सकता है। दरअसल, इस दिन होटल्‍स और रेस्‍टोरेंट में काफी दबाव रहेगा, ऐसे में अगर आपने ऑर्डर करने में लेट लतीफी की तो जरुरी नहीं कि आपका ऑर्डर ले ही लिया जाए या आपको खाना मिल ही जाए। भई, रेस्‍टोरेंट वाले और डिलिवरी ब्‍वॉय भी तो न्‍यू ईयर मनाएंगे।

ट्रैफिक रुल्‍स तो मानना होंगे : 31 दिसंबर और न्‍यू ईयर के पहले दिन घर से बाहर जाएं तो अपना हेलमेट लेकर निकलें। वहीं वाहन चलाने में अपनी तरफ से अतिरिक्‍त सावधानी बरतें। क्‍योंकि हुडदंगियों पर नए साल का जश्‍न सिर चढ़कर बोलेगा ऐसे में वाहन चलाने में आपको उनसे भी अपना बचाव करना है। ट्रैफिक नियमों को तो फॉलो आपको करना ही है।

अफवाह फैलाई तो होगी जेल : त्‍योहार, न्‍यू ईयर और ऐसे ही मौकों पर प्रशासन मुस्‍तैद हो जाता है। ऐसे में व्‍हाट्सएप्‍प और फेसबुक पर भी प्रशासन की नजर होती है, बेहतर होगा कोई सांप्रदायिक मैसेज, पोस्‍टर, फोटो और अफवाह फॉरवर्ड न करें। अभी एनआरसी को लेकर वैसे ही देश के कई हिस्‍सों में माहौल ठीक नहीं है, ऐसे में अच्‍छे नागरिक बनने का संदेश दे नहीं तो आपका नया साल बिगड़ जाएगा।