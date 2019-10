माता सीता बनी इस बच्ची ने यूं किया डांस कि VIDEO हो गया वायरल

इस वीडियो को ‘माता सीता इतनी खुश क्यों हैं?’ कैप्शन के साथ @swamisaranamm हैंडल से शेयर किया गया है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि राम, लक्ष्मण और सीता के भेष में तीन बच्चे खड़े हैं। इन तीनों में से राम और लक्ष्मण तो नॉर्मल दिख रहे हैं, मगर सीता बनी बच्ची ढोल की आवाज पर जमकर डांस कर रही है।

डांस करती हुए बच्ची इतनी क्यूट लग रही है कि एक यूजर ने कमेंट किया कि इसी कारण रावण ने सीता का हरण किया था।

This is why ravan kidnapped sita — Chowkidar Jayaprakash (@Jayapra99497163) October 13, 2019

May she knows that very soon Sri ram temple going to be constructed — prakash rathore (@prakashrathore6) October 12, 2019

May be Supreme Court is going to give her a nice and spacious place to live in — Sandeep Dasmohapatra (@GoodmrgIndia) October 13, 2019

कुछ यूजर्स यह कमेंट भी कर रहे हैं कि छोटी ‘सीता माता’ इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अयोध्या में जल्द राम मंदिर बनने वाला है।