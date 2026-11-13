  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तराखंड
  4. swachh-survekshan-kashipur-rudrapur-cm-dhami-congratulates
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: देहरादून , Friday, 13 November 2026 (11:18 IST)

स्वच्छ सर्वेक्षण में काशीपुर और रुद्रपुर ने मारी बाजी, सीएम धामी ने दी बधाई

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (11:24 IST)
google-news
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत उत्तराखंड के काशीपुर और रुद्रपुर शहरों ने स्वच्छता के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इन दोनों शहरों को सम्मानित किया गया है। इस शानदार सफलता के बाद बुधवार को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें इस उपलब्धि की जानकारी दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने पूरी टीम और प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में काशीपुर के महापौर दीपक बाली, रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा, शहरी विकास विभाग के निदेशक विनोद गोस्वामी, काशीपुर के नगर आयुक्त रवीन्द्र बिष्ट, रुद्रपुर की नगर आयुक्त शिप्रा जोशी तथा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के राज्य मिशन प्रबंधक श्री मनोज पांडे ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत काशीपुर एवं रुद्रपुर को प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी दी।
 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वच्छता कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि काशीपुर और रुद्रपुर को प्राप्त यह सम्मान पूरे उत्तराखण्ड के लिए गौरव का विषय है। यह उपलब्धि स्वच्छता के प्रति जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और आम नागरिकों की सामूहिक प्रतिबद्धता, समर्पण एवं निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संचालित स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। उत्तराखण्ड में भी राज्य सरकार स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर शहरों के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
 
उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजनाओं और व्यवस्थाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी और सामूहिक जीवनशैली का हिस्सा होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण, स्वच्छता के आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास तथा सार्वजनिक स्थलों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जनभागीदारी को और अधिक मजबूत करते हुए निकायों को स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीपुर और रुद्रपुर की यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य नगर निकायों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को आपसी समन्वय, नवाचार और बेहतर कार्यप्रणाली के माध्यम से स्वच्छता के मानकों में निरंतर सुधार करना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से उत्तराखण्ड के शहर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास के क्षेत्र में देश के लिए आदर्श उदाहरण बनेंगे।
 
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने स्वच्छता पहल को मजबूत करने, स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस अवसर पर सचिव नितेश झा भी उपस्थित रहे।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
प्रवासी उत्तराखंड दिवस पर CM धामी का खास संदेश, प्रवासियों को बताया देवभूमि का ब्रांड एंबेसडर

PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग फिर चर्चा में, जानिए इस बार क्या है पूरा मामला

PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग फिर चर्चा में, जानिए इस बार क्या है पूरा मामलानॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने दावा किया है कि वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें भारत आने से रोक दिया गया है। हेले लिंग ओस्लो स्थित दैनिक समाचार पत्र ‘डैग्साविसेन’ (Dagsavisen) में काम करती हैं। उन्हें हैदराबाद में आयोजित होने वाले भारत समिट में शामिल होना था, जहां वे मीडिया के भविष्य और प्रेस की स्वतंत्रता पर आयोजित सत्र में वक्ता के रूप में हिस्सा लेने वाली थीं।

Jensen Huang ने Nvidia के CEO पद से दिया इस्तीफा, 33 साल बाद छोड़ी कंपनी, जानिए कौन संभालेगा जिम्मेदारी

Jensen Huang ने Nvidia के CEO पद से दिया इस्तीफा, 33 साल बाद छोड़ी कंपनी, जानिए कौन संभालेगा जिम्मेदारीNvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप बनाने वाली इस दिग्गज कंपनी में उनका 33 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जेन्सेन हुआंग ने Nvidia की सह-स्थापना की थी और लंबे समय तक कंपनी का नेतृत्व किया। Nvidia की सीएफओ कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ का पद संभालेंगी।

सोनिया गांधी की आत्मकथा पर बवाल, दिल्ली में जलाई किताब, प्रियंका गांधी ने दिया जवाब

सोनिया गांधी की आत्मकथा पर बवाल, दिल्ली में जलाई किताब, प्रियंका गांधी ने दिया जवाबSonia Gandhi book controversy: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन के साथ ही देश की सियासत और सामाजिक हलकों में तीखा विवाद खड़ा हो गया है। किताब के अंशों को लेकर राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में सिख समुदाय ने किताब की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

अखिलेश जी, आपका पीडीए तो ‘पीट देगा अहीर’ बन गया

अखिलेश जी, आपका पीडीए तो ‘पीट देगा अहीर’ बन गयाओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बोला हमला

Mahindra ला रही 4 नई SUV, BE 07 से Thar Roxx तक जानिए पूरी डिटेल

Mahindra ला रही 4 नई SUV, BE 07 से Thar Roxx तक जानिए पूरी डिटेलMahindra भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी SUV रेंज का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कंपनी जून 2027 तक चार नए मॉडल पेश कर सकती है। इनमें तीन नए प्रोडक्ट और एक मौजूदा SUV का अपडेटेड वर्जन शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी इसी अवधि में एक नया लाइट कमर्शियल व्हीकल भी पेश करने की तैयारी कर रही है।

प्रवासी उत्तराखंड दिवस पर CM धामी का खास संदेश, प्रवासियों को बताया देवभूमि का ब्रांड एंबेसडर

प्रवासी उत्तराखंड दिवस पर CM धामी का खास संदेश, प्रवासियों को बताया देवभूमि का ब्रांड एंबेसडरPravasi Uttarakhand Diwas : उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सभी प्रवासी उत्तराखंडी भाई-बहनों को प्रवासी उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों को देवभूमि का सच्चा ब्रांड एंबेसडर बताया।

देव दीपावली पर 11 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट : CM योगी

देव दीपावली पर 11 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट : CM योगीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी में गंगा महोत्सव और देव दीपावली की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देव दीपावली काशी की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली पर्व है। देश-दुनिया से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।

लद्दाख में फिर गरमाई सियासत: सोनम वांगचुक का दावा—घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात, मुझे किया गया 'हाउस अरेस्ट'

लद्दाख में फिर गरमाई सियासत: सोनम वांगचुक का दावा—घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात, मुझे किया गया 'हाउस अरेस्ट'लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने हाउस अरेस्ट किए जाने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगभग तीन मिनट का एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके घर के बाहर हथियारों से लैस दर्जनों पुलिसकर्मियों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर धरना देने वाले थे।

LIVE: पीएम मोदी ने छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी

LIVE: पीएम मोदी ने छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोक आस्था और सूर्य उपासना के चार दिवसीय पावन अनुष्ठान महापर्व छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पल पल की जानकारी...

यमुना में मरी मछलियां मिलने पर दिल्ली में सियासी संग्राम: प्रवेश वर्मा के आरोप पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार

यमुना में मरी मछलियां मिलने पर दिल्ली में सियासी संग्राम: प्रवेश वर्मा के आरोप पर सौरभ भारद्वाज का पलटवारराष्ट्रीय राजधानी में छठ महापर्व से पहले यमुना नदी की सफाई और राजनीति को लेकर घमासान मच गया है। यमुना में मरी हुई मछलियां मिलने के बाद सियासत गरमा गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर माहौल बिगाड़ने और नदी में जानबूझकर मरी मछलियां फेंकने का गंभीर आरोप लगाया। 'आप' के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया।

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।