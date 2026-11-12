उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों के तबादले

IAS अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां

इस बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत कई अहम जिलों और विभागों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है।

अभिनव शाह को मुख्य विकास अधिकारी (CDO) देहरादून से हटाकर अपर सचिव पर्यटन एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद बनाया गया है।

दीपक सैनी को पिथौरागढ़ से अब सीडीओ देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि प्रवीण कुमार को सीडीओ पिथौरागढ़ बनाया गया है।





प्रतीक्षारत चल रही अनामिका को सीडीओ अल्मोड़ा की कमान मिली है। इसके अलावा आशिमा गोयल को हल्द्वानी का नगर आयुक्त, दीपक रामचंद्र सेठ को सीडीओ चमोली और राहुल आनंद को सीडीओ उत्तरकाशी बनाया गया है।

PCS अधिकारियों के भी बदले गए प्रभार

पीसीएस अधिकारियों की सूची में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जीवन सिंह नन्याल को अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल से आयुक्त गन्ना एवं चीनी (काशीपुर) बनाया गया है। वहीं, त्रिलोक सिंह मर्तोलिया को उनकी जगह अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल नैनीताल भेजा गया है।

इसके अतिरिक्त, अभिषेक त्रिपाठी को पंचायती राज निदेशक, श्याम सिंह राणा को अपर नगर आयुक्त देहरादून, जितेन्द्र कुमार को अपर जिलाधिकारी (ADM) देहरादून और नूपुर वर्मा को नगर आयुक्त रुद्रपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

शासन ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई करते हुए कई जिलों के एडीएम, नगर आयुक्त और संयुक्त मजिस्ट्रेट के भी तबादले किए हैं।