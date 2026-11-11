केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अब ऊखीमठ में होंगे दर्शन

विश्वप्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार को भैयादूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों और विधि-विधान के साथ सुबह 8:30 बजे धाम के कपाट बंद किए गए। इस ऐतिहासिक और भावुक पल के साक्षी बनने के लिए केदारपुरी में 5 हजार से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। पूरी वादी 'हर-हर महादेव' और 'जय श्री केदार' के उद्घोष से गूंज उठी।



फूलों से सजा केदारनाथ धाम

हाल ही में आसपास की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी के कारण केदारनाथ में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसके बावजूद बाबा के अंतिम दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस खास अवसर पर श्री केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था।

तड़के तीन बजे से शुरू हुई प्रक्रिया

कपाट बंद करने की प्रक्रिया बुधवार तड़के 3 बजे मंदिर खुलने के साथ ही शुरू हो गई थी। सुबह 5:00 बजे धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। मुख्य पुजारी टी. गंगाधर लिंग ने धर्माधिकारी और वेदपाठियों की उपस्थिति में भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि स्वरूप प्रदान किया। स्थानीय पुष्पों, ब्रह्मकमल और भस्म से शिवलिंग को ढकने के बाद गर्भगृह के कपाट बंद किए गए।

इसके बाद भगवान की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली को सभा मंडप से मंदिर परिसर में लाया गया और ठीक सुबह 8:30 बजे मुख्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए।



LIVE: श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए https://t.co/W415rXr0qf — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 11, 2026

रामपुर की ओर रवाना हुई भगवान की उत्सव डोली

कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और भक्तों के जयकारों के साथ अपने शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना हुई। डोली आज रामपुर पहुंचेगी। 12 नवंबर को डोली विश्वनाथ मंदिर, गुप्तकाशी पहुंचेगी। 13 नवंबर को डोली अपने शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक यहीं भगवान केदारनाथ की नियमित पूजा-अर्चना की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले 7 नवंबर को भगवान केदारनाथ के क्षेत्रपाल एवं रक्षक बाबा भैरवनाथ के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद किए जा चुके हैं।