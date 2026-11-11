Who is Israel’s Gadi Eizenkot : इसराइल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनावों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख गैडी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। इससे बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। पूर्व आईडीएफ (IDF) चीफ के रूप में आइजेनकोट का भारतीय सेना से पुराना रिश्ता रहा है। वो भारत और इसराइल के बीच रक्षा व खुफिया तंत्र की मजबूती को खास तवज्जो देते हैं। कौन हैं गैडी आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया? जानते हैं भारत को लेकर क्या है उनका रुख?