सीएम आदित्यनाथ ने किया दावा, अब UP में बिना किसी सिफारिश और लेनदेन के मिलती है सरकारी नौकरी योगी ने खटाखट स्कीम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा

Yogi Adityanath's claim about jobs in UP : उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मंगलवार को लखनऊ में कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल-मई के महीने में आपने 'खटाखट स्कीम' (Khatakhat scheme) के बारे में सुना होगा लेकिन अब लोगों का कोई अता पता नही हैं। योगी ने कहा कि लोगों से 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड भरवाए गए थे। हर महीने 8500 रुपए भेजने का वायदा किया गया था लेकिन खटाखट स्कीम वालों का देश में अता-पता नहीं है।





राहुल गांधी पर साधा निशाना : एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकभवन सभागार में उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1036 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि प्रत्येक गरीब परिवारों की एक महिला के खाते में तब तक 1 लाख रुपए डाले जाएंगे, जब तक वह परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता।





राहुल गांधी ने कहा कि पैसा खटाखट आता रहेगा और एक झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। आदित्यनाथ ने कहा कि अब बिना किसी सिफारिश और लेन-देन के उत्तरप्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना संभव है। उन्होंने कहा कि गत साढ़े 7 वर्ष से हमारी सरकार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है।

योगी ने कहा कि आज प्रदेश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने साफतौर पर कहा कि डबल इंजन सरकार में अगर किसी ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो वे ऐसी सजा देंगे, जो देश और दुनिया के सामने नजीर बनेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है, वे अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta