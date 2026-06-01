सोमवार, 1 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. rahul-gandhi-slams-modi-govt-over-cbse-revaluation-fees-marks-discrepancy
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 1 जून 2026 (15:16 IST)

'गलती सीबीएसई की, कमाई सरकार की', आंसर शीट जांच के खेल पर राहुल गांधी का बड़ा हमला

rahul gandhi on CBSE revaluation fee
सीबीएसई द्वारा आंसर शीट की जांच में पैसे लेने से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खासे नाराज हैं। उन्होंने गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई के अंदर बैठे जेबकतरों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि गलती CBSE की। सजा बच्चे की। कमाई सरकार की।
 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि जेबकतरों से सावधान - आज वो CBSE के अंदर बैठे हैं। CBSE की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल, डिजिटल स्कैन कॉपी : 100 रुपए प्रति विषय, रिटोटलिंग 100 रुपए प्रति पेपर और रिइवेयूएशन 25 रुपए प्रति सवाल। 

क्या है सीबीएसई की कमाई का गणित?

उन्होंने कहा कि अपनी ही answer sheet की सही जाँच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डालें हैं तो CBSE कितनी कमाई कर रहा है।
 

बच्चे चुका रहे हैं कीमत

राहुल ने दावा किया कि जब स्कैनिंग फोन से हुई हो, गलत मार्किंग तय है। और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है। गलती CBSE की। सजा बच्चे की। कमाई सरकार की। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा को सेवा नहीं, कारोबार बना दिया जाए तब गलती सुधारी नहीं जाती। बढ़ाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी क़ीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं - अपने समय से, अपने आत्मविश्वास से, और अपने भविष्य से।
edited by : Nrapendra Gupta 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हमलों को लेकर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लगाया फोन, अभिषेक ने क्‍यों जताया आभार, जानिए क्‍या हुई बात?

हमलों को लेकर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लगाया फोन, अभिषेक ने क्‍यों जताया आभार, जानिए क्‍या हुई बात?Abhishek Banerjee and Kalyan Banerjee Attack Case : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर अभिषेक बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और हरसंभव मदद का भरोसा दिया। लगातार दूसरे दिन टीएमसी नेताओं के साथ हुई इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गरमा दिया है। मामले को लेकर टीएमसी और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं, जबकि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है।

Trump vs Iran : समझौते की उम्मीद या नए टकराव का खतरा? ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत

Trump vs Iran : समझौते की उम्मीद या नए टकराव का खतरा? ट्रंप ने दिया बड़ा संकेतअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक "बहुत अच्छा समझौता" होने के करीब है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि वार्ता में अमेरिका की प्रमुख मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो वॉशिंगटन इस मुद्दे को "दूसरे तरीके" से सुलझाने का विकल्प अपनाएगा।

Strait of Hormuz खुलने पर भी तुरंत नहीं घटेंगी तेल की कीमतें, क्या हैं चुनौतियां, दुनिया पर क्या पड़ेगा असर

Strait of Hormuz खुलने पर भी तुरंत नहीं घटेंगी तेल की कीमतें, क्या हैं चुनौतियां, दुनिया पर क्या पड़ेगा असरअमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए थे। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्चे तेल की कीमत युद्ध से पहले 67 डॉलर प्रति बैरल थी, जो संघर्ष बढ़ने के बाद 110 डॉलर तक पहुंच गई। एक्सपर्ट्‍स का कहना है कि युद्ध से पहले वाले स्तर पर लौटने में काफी समय लग सकता है।

अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद गरमाई राजनीति, शुभेंदु सरकार पर भड़के ममता और विपक्षी, आरोपों पर क्‍या बोली भाजपा?

अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद गरमाई राजनीति, शुभेंदु सरकार पर भड़के ममता और विपक्षी, आरोपों पर क्‍या बोली भाजपा?Attack on Abhishek Banerjee : पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में पूर्व मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद राजनीति गरमा गई है। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि शासक ही हत्यारे बन गए हैं। बीजेपी को शर्म करना चाहिए। वहीं भाजपा ने घटना से खुद को अलग करते हुए हिंसा की निंदा की है।

इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल: फायदे ज्यादा या नुकसान? वाहन मालिकों के लिए जरूरी जानकारी

इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल: फायदे ज्यादा या नुकसान? वाहन मालिकों के लिए जरूरी जानकारीपेट्रोल में मिलाया जाने वाला इथेनॉल क्या है? कैसे बनता है और गाड़ियों को कितना फायदा या नुकसान पहुंचाता है, जानिए पूरी सच्चाई

और भी वीडियो देखें

स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामलाSupreme Court Judgment on Sex Work: देश में देहव्यापार (सेक्स वर्क) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि यदि कोई बालिग महिला अपनी मर्जी से और अकेले आजीविका चलाने के लिए यह कार्य करती है, तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।

मानसून ने पकड़ी रफ्तार; दिल्ली, यूपी, एमपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मानसून ने पकड़ी रफ्तार; दिल्ली, यूपी, एमपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्टWeather Update : दक्षिण-पश्चिम मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इससे आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग ने यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

सीएम धामी ने अल्मोड़ा को दी 138 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात

सीएम धामी ने अल्मोड़ा को दी 138 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगातCM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मजबूत आधारभूत ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण और राज्य के सर्वांगीण विकास को गति देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए 138 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

गुजरात राज्यसभा की 4 सीटों के लिए अधिसूचना जारी, जानिए कब तक भर सकते हैं नामांकन

गुजरात राज्यसभा की 4 सीटों के लिए अधिसूचना जारी, जानिए कब तक भर सकते हैं नामांकनGujarat Rajya Sabha Election: गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों पर होने वाले चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की कथा पर विवाद : कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, कहा- 'अब बिना प्रमाण नहीं कहूंगा कोई बात'

महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की कथा पर विवाद : कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, कहा- 'अब बिना प्रमाण नहीं कहूंगा कोई बात'श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य को लेकर जगन्नाथ पुरी में महाप्रसाद से जुड़ी कही गई कथा पर बल्लभकुल आचार्य की तीखी प्रतिक्रिया पर वृंदावन के प्रख्‍यात कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने सभी पुष्टिमार्गीय आचार्यों से क्षमा मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती न होने की बात कही है।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com