मां ने अपने प्रेमी के साथ मिल अपने ही जिगर के टुकड़े को मार डाला, जानिए कारण

Mother killed her son with her lover: उत्तरप्रदेश के वाराणसी नगर के रामनगर थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। यहा एक बेरहम मां (Mother) ने अपने ही 10 साल के मासूम बेटे को अपने ही मुस्लिम प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। इसकी वजह यह थी कि बेटा उनके अवैध रिश्ते में बाधा बन रहा था।

पुलिस जांच के दौरान पुलिस को ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरे मामले का रुख बदल दिया। पड़ोसियों और परिचितों से पूछताछ में सामने आया कि बच्चे की मां के अवैध संबंध एक युवक से थे जिसका नाम फैजान है। पुलिस ने शक के आधार पर बच्चे की मां और फैजान दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। सख्त सवाल-जवाब के दौरान दोनों टूट गए और हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उन्होंने मिलकर सूरज की हत्या कर दी थी। पूछताछ में फैजान ने बताया कि उसने मासूम को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि बच्चा उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था।

फैजान ने पुलिस पर कर दिया हमला : कबूलनामे के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को घटनास्थल दिखाने के लिए ले गई। लेकिन इसी दौरान फैजान ने अचानक मौका पाकर एक पुलिसकपुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और फायरिंग शुरू कर दी। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में गोली फैजान के पैर में लगी। घायल हालत में उसे तुरंत पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से बच्चे के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दबच्चे के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने आरोपी महिला और फैजान दोनों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और पुलिस पर जानलेवा हमले की धाराओं में मामला दर्ज किया है। किया है। फैजान के ठीक होते ही उसे जेल भेजा जाएगा। साथ ही पुलिस मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्यों को जुटा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

Edited by: Ravindra Gupta