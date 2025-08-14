गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. why SP MLA pooja pal happy with CM Yogi zero tolrence policy
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :लखनऊ , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (08:57 IST)

सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति से क्यों खुश हैं सपा विधायक पूजा पाल?

पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर चर्चा के दौरान योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर सराहना की

pooja pal
SP MLA praises CM Yogi : उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर सराहना की। उन्होंने सदन को बताया कि कैसे योगी सरकार ने उन्हें और कई महिलाओं को न्याय दिलाय है और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है।
 
उन्होंने कहा कि मैंने अपना पति खोया है। सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया।
 
चायल से सपा विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों मिट्टी मिलाया है। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं। मैंने तब आवाज उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया।
पूजा पाल को मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते देख सभी हैरान रह गए। उनके भाषण से भाजपा विधायक बेहद खुश नजर आ रहे थे तो सपा विधायकों के चेहरे बुझ से गए।
 
गौरतलब है कि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या उनकी शादी के महज 9 दिन बाद ही कर दी गई थी। साल 2004 में राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था। इसी के कारण राजू पाल की हत्या कर दी गई थी।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दा

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दाचीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को भारत आएंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी शहर तियानजिन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले वांग भारत आ रहे हैं।

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवादRahul Gandhi targets Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर इस आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...Tamil Nadu PhD student case : तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला ने राज्यपाल आरएन रवि का बहिष्कार किया। कुलपति एन. चंद्रशेखर सहित विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी मंच पर राज्यपाल के पास खड़े थे और उपाधि प्राप्त करने वाले एक-एक करके मंच पर आए और उन्होंने रवि को अपने प्रमाण पत्र दिए, तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे उपाधि प्राप्त की।

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफमहिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

LIVE: मुलाकात से पहले ट्रंप की चेतावनी, क्या युद्ध विराम के लिए राजी होंगे पुतिन?

LIVE: मुलाकात से पहले ट्रंप की चेतावनी, क्या युद्ध विराम के लिए राजी होंगे पुतिन?Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली मुलाकात पर दुनियाभर की नजरे हैं। इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने पुतिन को प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। क्या युद्ध विराम के लिए राजी होंगे पुतिन? पल पल की जानकारी...

रूस पर नए प्रतिबंधों से ईयू-भारत संबंधों पर क्या असर होगा?

रूस पर नए प्रतिबंधों से ईयू-भारत संबंधों पर क्या असर होगा?यूरोपीय संघ और भारत के लिए साल की शुरुआत शानदार रही। फरवरी में, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेयर लाएन ने नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर अधिकारियों को बाकी बचे मतभेदों को सुलझाने और लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न, निमंत्रण पत्रों में क्या है खास?

स्वतंत्रता दिवस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न, निमंत्रण पत्रों में क्या है खास?Independence Day : स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मेहमानों को भेजे गए आधिकारिक निमंत्रण पत्रों पर भारत की निर्णायक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और इंजीनियरिंग की अद्वितीय कला प्रतिष्ठित चिनाब पुल की आकृति की छवि छपी हुई है।

सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत को फिर दी गीदड़भभकी

सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत को फिर दी गीदड़भभकीIndus Water Treaty dispute : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर भारत को धमकी देते हुए कहा है कि दुश्मन को उनके देश के पानी की एक बूंद भी नहीं लेने दी जाएगी। शरीफ ने इस्लामाबाद में एक समारोह में कहा, दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। आपने हमारा पानी रोकने की धमकी दी थी। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे।

विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे रूस की यात्रा पर, जानिए क्या है इस दौरे का मकसद

विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे रूस की यात्रा पर, जानिए क्या है इस दौरे का मकसदForeign Minister S. Jaishankar : विदेश मंत्री एस. जयशंकर अगले सप्ताह अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ महत्वपूर्ण वार्ता करने के लिए मास्को की यात्रा करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर हाल में अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में कुछ तनाव आया है। जयशंकर इस दौरान पुतिन से मुलाकात करने के अलावा विदेश मंत्री लावरोव के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत भी कर सकते हैं।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com