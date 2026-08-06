कांवड़ यात्रा में छाई अग्नि-5 मिसाइल थीम वाली कांवड़, सेना के सम्मान में शिवभक्तों की अनोखी प्रस्तुति बनी आकर्षण का केंद्र

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सैनिकों के सम्मान में चुनी यह थीम

शिवभक्त राजवीर ने बताया कि उनकी टोली ने 29 जुलाई को हरिद्वार से गंगाजल उठाया था। कांवड़ को विशेष रूप देने के लिए इसमें अग्नि-5 मिसाइल, परमाणु प्रतीक और अन्य सैन्य उपकरणों की प्रतिकृतियां तैयार की गई हैं। भोलों की टीम का कहना था कि देश की सुरक्षा में जुटे सैनिकों के सम्मान और उनके अदम्य साहस को सलाम करते हुए यह थीम चुनी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2025 में उनकी टोली ब्रह्मोस मिसाइल थीम वाली कांवड़ लेकर भी आई थी, जिस जिले के कांवड़ मार्ग यह गुजरी वहां लोगों का बहुत प्यार मिला था।

टोली में 25 से 30 शिवभक्त

टोली के सदस्य दीपांशु भोले ने बताया कि वे दिल्ली के पालम क्षेत्र से आए हैं और उनकी कांवड़ में अग्नि-5 मिसाइल, परमाणु प्रतीक तथा 51 गोलों की प्रतिकृतियां शामिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि उनकी टोली में करीब 25 से 30 शिवभक्त शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इस विशेष कांवड़ को तैयार किया।

कांवड़ यात्रा में हर वर्ष नई-नई थीम पर तैयार की जाने वाली कांवड़ें श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हैं। इस बार सैन्य शक्ति की थीम पर तैयार यह अनोखी कांवड़ भी पूरे मार्ग में लोगों के बीच चर्चा का विषय रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और राहगीरों ने इसे देखने के साथ-साथ ही इन दृश्यों को मोबाइल में कैद कर लिया है, जिससे यह कांवड़ यात्रा उनकी यादगार झलकियों में शामिल हो गई।