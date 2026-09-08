मुख्यमंत्री योगी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व बच्चों का बढ़ाया हौसला बांटे नियुक्ति पत्र, किया सम्मानित, बढ़े हुए मानदेय का चेक वितरण भी

Ayodhya Anganwadi Sammelan: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘आंगनवाड़ी की आवाज स्वस्थ बच्चा-शिक्षित समाज’ के तहत अयोध्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मेधावी बच्चों तथा पोषण, शिक्षा एवं महिला कल्याण से जुड़ी उत्कृष्ट अधीक्षिकाओं को सम्मानित किया।





उन्होंने नव नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया। बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरित किए गए। साथ ही 2,51,162 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी के लिए डीबीटी के माध्यम से 29.11 करोड़ रुपए की धनराशि अंतरण किया। इस दौरान ‘नवीन टेक होम राशन’ (टीएचआर) कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी हुआ।

इनका किया गया सम्मान व दिया गया चेक, साड़ी, प्रशस्ति पत्र आदि

बढ़े हुए मानदेय का चेक वितरण

श्रीमती सुनीता पांडेय - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

श्रीमती सोनी साहू – आंगनवाड़ी सहायिका

साड़ी वितरण

श्रीमती ममता पांडेय - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

श्रीमती नीलम यादव – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

श्रीमती अर्चना मिश्रा - आंगनवाड़ी सहायिका

श्रीमती सोनी साहू - आंगनवाड़ी सहायिका

नव नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण

सुश्री ज्योति निषाद - आंगनवाड़ी सहायिका

सुश्री अमृता निषाद - आंगनवाड़ी सहायिका

अति कुपोषित श्रेणी से सामान्य पोषण स्थिति प्राप्त करने वाले बच्चों तथा संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान

अनाया पुत्री श्रीमती आरती

परी कन्नौजिया पुत्री श्रीमती सारिका

श्रीमती मिथलेश कुमारी (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता)

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संवासिनी गृह के निवासरत बच्चों द्वारा शिक्षा संस्थान में उत्कृष्ट परिणाम के अंतर्गत

मोहिनी पाल (इंटर में 82.02 प्रतिशत अंक) – प्रशस्ति पत्र व बैग

भाविनी शर्मा (हाईस्कूल में 89.16 प्रतिशत अंक) - प्रशस्ति पत्र व बैग

देवेश यादव (हाईस्कूल में 77 प्रतिशत अंक) - प्रशस्ति पत्र व बैग

महिला कल्याण विभाग की उत्कृष्ट विभागीय सेवाओं हेतु सम्मान

श्रीमती सफलता (अधीक्षिका राजकीय बाल गृह बालिका, लखनऊ) - प्रशस्ति पत्र

श्रीमती नीतू सिंह (पर्यवेक्षक राजकीय बाल गृह बालिका, प्रयागराज) - प्रशस्ति पत्र

बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का विजय अभियान करने वाली बालिकाएं

नीलांशु - प्रशस्ति पत्र व बैग

प्रियंका उपाध्याय - प्रशस्ति पत्र व बैग

प्रियंका प्रजापति – प्रशस्ति पत्र व बैग

वहीं आईआरएफसी नई दिल्ली के श्वेतकेतु मिश्रा (चीफ जनरल मैनेजर) व अवनीश प्रकाश ने दो करोड़ रुपये के सीएसआर के जरिए जनपद के 1,250 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट उपलब्ध कराई। भारत केयर्स के सीईओ भौमिक शाह ने 5 हजार छात्राओं को स्कॉलरशिप दी और जगमग अयोध्या कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराया। इन्हें भी सीएम योगी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।