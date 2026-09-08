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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Updated :अयोध्या , Tuesday, 8 September 2026 (18:21 IST)

रामलला की नगरी से आंगनवाड़ी बहनों को योगी सरकार का तोहफा, 12000 मानदेय, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस

Yogi adityanath in ayodhya
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (18:21 IST)
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CM Yogi Adityanath Ayodhya: रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 2.91 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ी सौगात दी। आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपएऔर सहायिकाओं का 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यकत्रियों, सहायिकाओं तथा उनके परिवारों को हर वर्ष पांच लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। अब उन्हें दो के बजाय तीन साड़ियां मिलेंगी। सीएम ने स्मार्टफोन और रियल टाइम डेटा के इस्तेमाल से आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने की भी घोषणा की।
 
मुख्यमंत्री योगी आईसीडीएस के तहत आयोजित आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायिकाओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। अयोध्या में करीब 12 हजार आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं मौजूद रहीं, जबकि सभी 75 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों से मंत्री, सांसद, विधायक और आंगनवाड़ी वर्कर्स व सहायिकाएं जुड़ीं। बुधवार से शुरू हो रहे पोषण माह से पहले मुख्यमंत्री योगी ने आंगनवाड़ी वर्कर्स व सहायिकाओं को मानदेय वृद्धि, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, अतिरिक्त साड़ी और स्मार्टफोन की चार प्रमुख सौगातें दीं। अपने संबोधन से पहले सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन किया, महिलाओं को पुष्टाहार भेंट किया तथा कई बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया।

​नियुक्ति पत्र और सांकेतिक चेक का वितरण

कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में फैजाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) में आयोजित इस सम्मान समारोह से आंगनवाड़ी वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने की घोषणा की और लाभार्थियों को सांकेतिक चेक भी सौंपा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की डेढ़ लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

​4 बड़ी योजनाओं और सौगातों का ऐलान

सीएम योगी ने सम्मान समारोह के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ियों का वितरण किया और कहा कि वे उनके लिए 4 मुख्य योजनाओं की सौगात लेकर आए। 
  • ​बढ़ा हुआ मानदेय : 12,000 रुपए
  • 5 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा
  • ​मुफ्त साड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी
  • ​स्मार्टफोन का वितरण​


अब स्मार्ट हुए आंगनवाड़ी केंद्र, खत्म हुआ माफिया राज

सीएम योगी ने कहा कि अब आंगनवाड़ी केंद्र स्मार्ट हैं। 9 साल पहले ये जर्जर थे और अव्यवस्था फैली हुई थी। तत्कालीन सरकार बेईमानी करती थी और बदनामी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की होती थी। पोषाहार को शराब माफिया संचालित करता था, जिसकी पहुंच ऐसी थी कि किसी भी व्यवस्था को प्रभावित कर सकता था और उसके सामने कोई बोलता नहीं था। ​उन्होंने कहा कि परिणामस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्र अस्त-व्यस्त पड़े थे और समय से पोषाहार नहीं मिलता था। गलती सरकार और माफिया करते थे, लेकिन गालियां आंगनवाड़ी वर्कर्स को सहनी पड़ती थीं।

​71 हजार से अधिक पदों पर हुई भर्ती

इससे पहले महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बताया कि प्रदेश में 71 हजार 310 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती की गई है, जिनमें 21 हजार 804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 49 हजार 506 सहायिकाएं शामिल हैं। मानदेय बढ़ोतरी की इस घोषणा से मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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