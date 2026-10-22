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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: अयोध्या , Thursday, 22 October 2026 (20:06 IST)

फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला ने रचा नया कीर्तिमान, 74 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने देखा

10 दिन तक चली भव्य प्रस्तुति, 57 देशों में हुआ डिजिटल प्रसारण, पहली बार दिल्ली में सजा मंच, 211 कलाकारों ने जीवंत की रामकथा

Ayodhya Ki Ramlila
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (20:12 IST)
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Ayodhya Ki Ramlila : प्रभु श्रीराम की कथा जब आधुनिक तकनीक और फिल्मी कलाकारों की प्रस्तुति के साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, तो आस्था का संदेश सीमाओं से परे जाता है। अयोध्या की फिल्मी कलाकारों वाली रामलीला ने इस वर्ष भी अपनी व्यापक पहुंच के साथ नया कीर्तिमान बनाया है। 10 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित रामलीला को विभिन्न डिजिटल और प्रसारण माध्यमों पर करीब 74 करोड़ से अधिक दर्शक मिले। 57 देशों तक पहुंची इस प्रस्तुति में दिल्ली और मुंबई के 211 कलाकारों ने अलग-अलग किरदार निभाए।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शुरू हुई यह पहल अब डिजिटल माध्यमों से रामकथा को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने का जरिया बन गई है। रामलीला समिति के संस्थापक सुभाष मलिक (बॉबी) ने बताया कि इस वर्ष पहली बार दिल्ली में रामलीला का आयोजन किया गया। रफी मार्ग स्थित मावलंकर हॉल में हुए मंचन को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया गया। कोरोना काल में शुरू हुई अयोध्या की डिजिटल रामलीला हर साल दर्शकों की संख्या के नए आंकड़े पेश कर रही है। इस वर्ष बाल रामलीला को भी सराहना मिली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर वर्ष पत्र लिखकर रामलीला समिति को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। इससे आयोजन से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ता है।

प्रभु श्रीराम की भूमिका में रवि किशन, सीता बनीं केजिया लिज मेजो

दिल्ली और मुंबई के 211 से अधिक फिल्मी कलाकारों ने रामलीला की प्रस्तुति में भाग लिया। थ्री-डी तकनीक और आधुनिक मंच सज्जा ने मंचन को भव्य रूप दिया। इस वर्ष प्रभु श्रीराम की भूमिका में रवि किशन और माता सीता की भूमिका में मिस यूनिवर्स इंडिया केजिया लिज मेजो नजर आईं। विंदू दारा सिंह ने भगवान शिव, अरुण बख्शी ने रावण, शहबाज खान ने मेघनाद, पुनीत इस्सर ने भगवान परशुराम और रजा मुराद ने कुंभकर्ण की भूमिका निभाई। मिस यूनिवर्स 2025 और 2026 से जुड़ी विशेष प्रस्तुतियों ने भी आयोजन को आकर्षण दिया। पहली बार आयोजित बाल रामलीला को दर्शकों की सराहना मिली। कलाकारों के अभिनय, तकनीक और मंच सज्जा के मेल ने रामकथा को नए अंदाज में प्रस्तुत किया।

‘शेमारू भक्ति’ पर सात करोड़ से अधिक दर्शको ने रामलीला देखी 

आयोजकों के अनुसार रामलीला को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष इसका लाइव प्रसारण आराधना टाटा प्ले, शेमारू मी, वीआई एप, एयरटेल, शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया। आंकड़ों के मुताबिक, अकेले शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल पर सात करोड़ से अधिक दर्शक पहुंचे।
Ayodhya Ki Ramlila

विभिन्न प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के आंकड़े

  • आराधना टाटा प्ले: 1.5 करोड़
  • शेमारू मी: 3.5 करोड़
  • शेमारू भक्ति यूट्यूब: 7 करोड़
  • शेमारू भक्ति धाम यूट्यूब: 6 करोड़
  • फेसबुक पेज: 13 करोड़
  • अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म: 12 करोड़
  • शेमारू आराधना टीवी: 5.5 करोड़
  • टाटा प्ले: 8 करोड़
  • एयरटेल: 5 करोड़
  • डिश टीवी: 4.5 करोड़
  • इंस्टाग्राम: 4 करोड़
  • ट्विटर क्लिपिंग: 2.5 करोड़
  • वीडियोकॉन: 1.5 करोड़

2020 में शुरू हुई थी डिजिटल रामलीला की यात्रा

अयोध्या की डिजिटल रामलीला की शुरुआत वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान हुई थी। आयोजन को शुरू करने में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका रही। उस समय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने इसका शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस आयोजन को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया गया। रामलीला समिति के संस्थापक सुभाष मलिक (बॉबी), महासचिव शुभम मलिक और उपाध्यक्ष जतिन मलिक आयोजन से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी हैं।डिजिटल माध्यमों और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से रामलीला की पहुंच लगातार बढ़ने का दावा किया गया है। आयोजकों का कहना है कि यह प्रस्तुति अब भारत के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले रामभक्तों तक भी पहुंच रही है।

हर साल बढ़ते गए दर्शक

प्रतिवर्ष रामलीला के दर्शकों की संख्या का क्रम इस प्रकार है-
  • 2020 : 16 करोड़
  • 2021 : 20 करोड़
  • 2022 : 25 करोड़
  • 2023 : 40 करोड़
  • 2024 : 41 करोड़
  • 2025 : 62 करोड़
  • 2026 : 74 करोड़ से अधिक

57 से अधिक देशों तक पहुंची रामकथा

आयोजकों के मुताबिक, रामलीला का प्रसारण भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, केन्या, नाइजीरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, रूस, कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों तक हुआ।
 
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