बवाल के बाद गाजीपुर के स्कूल में फिर लगा अब्दुल हमीद का नाम

Name of Param Vir Chakra winner removed from school gate in UP: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि गाजीपुर जिले में एक प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश द्वार से 1965 के युद्ध के नायक वीर अब्दुल हमीद का नाम हटाया जाना बेहद निंदनीय और अशोभनीय है।