यूपी में स्कूल से परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का नाम हटाया, अखिलेश यादव का तंज, अब तो...

Name of Param Vir Chakra winner removed from school gate in UP: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि गाजीपुर जिले में एक प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश द्वार से 1965 के युद्ध के नायक वीर अब्दुल हमीद का नाम हटाया जाना बेहद निंदनीय और अशोभनीय है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि अब भारत का नाम बदलकर ‘भाजपा’ (भरतीय जनता पार्टी) करना ही बाकी रह गया है। अब्दुल हमीद को मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया था।

अब क्या हुआ स्कूल का नाम : गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव के स्कूल की हाल ही में रंगाई-पुताई के बाद उसका नाम बदलकर ‘पीएम श्री कम्पोजिट विद्यालय’ कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने इससे संबंधित खबर का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि ये बेहद निंदनीय और अशोभनीय है कि देश के लिए शहीद होने से अधिक महत्व किसी और को दिया जा रहा है।

जिन्होंने न आज़ादी दिलाने में कोई भूमिका निभाई, न ही आज़ादी बचाने में वो शहीदों का महत्व क्या जानें।। pic.twitter.com/CY6Lvls6WL — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 18, 2025 इस स्कूल में पढ़े थे शहीद अब्दुल हमीद : उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बस यही बाक़ी रह गया है कि कुछ लोग देश का नाम ‘भारत’ की जगह ‘भाजपा’ रख दें। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जिन्होंने न आज़ादी दिलाने में कोई भूमिका निभाई, न ही आज़ादी बचाने में, वो शहीदों का महत्व क्या जानें। हमीद के परिवार ने उस स्कूल की बाहरी दीवार और गेट से युद्ध शहीद का नाम हटाए जाने का विरोध किया, जिसमें कभी खुद परमवीर चक्र विजेता शिक्षा हासिल की थी।

परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हामिद के पौत्र जमील अहमद ने कहा कि 5 दिन पहले स्कूल की रंगाई-पुताई की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रवेश द्वार पर ‘शहीद हमीद विद्यालय’ की जगह ‘पीएम श्री कम्पोजिट स्कूल’ लिख दिया गया। (एजेंसी/वेबदुनिया)