गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. Israeli action intensifies in Gaza
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (19:46 IST)

ग़ाज़ा: इसराइली कार्रवाई में तेज़ी, पश्चिमी तट के हिस्से को जबरन हड़पने की आशंका पर चिन्ता

Israel Hamas war
Israeli action in Gaza: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने उत्तरी ग़ाज़ा में इसराइली सैन्य अभियान में आई तेज़ी पर गहरी चिन्ता जताई है और पश्चिमी तट के हिस्सों को जबरन हड़पने की किसी भी कोशिश के विरुद्ध चेतावनी जारी की है। क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े में OHCHR कार्यालय प्रमुख अजीत सुंघे ने यूएन न्यूज़ को बताया कि इसराइली कार्रवाई में आई तेज़ी से उत्तरी ग़ाज़ा गवर्नरेट, और ग़ाज़ा सिटी के पूर्वोत्तर इलाक़ों में रिहायशी इमारतों को नुक़सान पहुंचा है।
 
हिंसा में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के हताहत होने, उनके जबरन विस्थापित होने की ख़बरे हैं। स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन के अनुसार, 26 अगस्त से 1 सितम्बर के दौरान 816 फ़लस्तीनियों की जान गई है, जोकि उससे पहले के सप्ताह की तुलना में दोगुनी संख्या है।
 
बचने के लिए कोई स्थान नहीं : एक अनुमान के अनुसार, क़रीब 10 लाख फ़लस्तीनी ग़ाज़ा के उत्तरी हिस्से में हैं, जो हर दिन छोटे से हिस्से में सिकुड़ते जा रहे हैं। अजीत सुंघे ने कहा कि बहुत से लोग वहां से कहीं और जाने में असमर्थ हैं। यहां कोई इलाक़ा सुरक्षित नहीं है और आवाजाही भी ख़तरनाक है। अन्य लोग अब भी पूर्वी ग़ाज़ा सिटी में फंसे हुए हैं और मानवीय सहायताकर्मी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
 
इस बीच, ग़ाज़ा में मदद की तलाश में जुटे आम फ़लस्तीनियों पर इसराइली सैन्य हमले होने की ख़बर है, जबकि राहतकर्मियों को ज़रूरतमन्दों के लिए सामान जुटाने व उसे वितरित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। OHCHR ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल द्वारा संचालित ‘ग़ाज़ा मानवतावादी फ़ाउंडेशन’ के केन्द्रों के नज़दीक 2,146 मौतों पर जानकारी जुटाई है। सहायता वितरण की इस व्यवस्था को मई के अन्तिम दिनों में शुरू किया गया था। 
 
पश्चिमी तट के लिए चेतावनी : अजीत सुंघे ने कुछ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसराइली सरकार की योजना, क़ाबिज़ पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में अपनी सम्प्रभुता बढ़ाने या फिर उन्हें एक तरह से जबरन हड़प लेने की है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि जुलाई में, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने स्पष्टता से कहा था कि इसराइल ने पहले ही क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े के बड़े हिस्सों को अपने में मिला लिया है, विशेष रूप से पूर्वीय येरूशलम और ‘एरिया सी’ को जहाँ अधिकाँश बस्तियाँ स्थित हैं। कोर्ट के अनुसार, इस क़दम को जबरन हड़पने की श्रेणी में रखा जा सकता है।
 
अजीत सुंघे ने कहा कि इसराइल ने यह पहले भी किया है और अब भी ऐसा किया जा रहा है। बस्तियों और बुनियादी ढाँचे में विस्तार बदस्तूर जारी है, क़ाबिज़ पश्चिमी तट के बड़े इलाक़े से हज़ारों फ़लस्तीनियों को जबरन हस्तांतरित किया गया है और इस पर अब इसराइली सैन्य बलों व बस्तियों के निवासियों का नियंत्रण है। 
 
OHCHR के वरिष्ठ अधिकारी ने सचेत किया कि पश्चिमी तट पर किसी भी तरह से सम्प्रभुता के विस्तार की घोषणा के फ़लस्तीनियों के लिए भयावह नतीजे होंगे। न केवल स्व-निर्धारण के उनके अधिकार पर, बल्कि दैनिक जीवन में भी। इससे बस्तियों का विशाल स्तर पर विस्तार किया जा सकेगा और बिना किसी पाबन्दी के, इसराइल का प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा।
 
'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबाव

'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबावFrance protest News : नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी विरोध शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कई जगहों पर आगजनी हो रही है और लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। फ्रांस हिंसा की आग में झुलस रहा है। सड़कें जाम की जा रही है। लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। आखिर किस बात को लेकर लोग सरकार से नाराज हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमतApple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पताल

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पतालनेपाल में हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया और उनके घरों में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। विचलित करने वाले फोटोज और वीडियो के बीच मानवीयता को प्रदर्शित करता एक वीडियो सामने आया।

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दामGST की दरों में कटौती के बाद स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम 3.28 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे और उसी दिन से नई कीमतें लागू हो जाएगी।

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किल

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किलYamaha bikes rates : GST में कटौती के ऐलान के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कीमतों को घटाने का ऐलान किया है। इसी बीच यामाहा (Yamaha) ने भी अपनी बाइक्स की कीमतों को घटाने की घोषणा की है। इंडिया यामाहा मोटर ने मंगलवार को अपनी मोटरसाइकिलों के दाम 17,581 रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कीमतों में ये कटौती 22 सितंबर से लागू होगा।

कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकी

कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकीचीन की हाओ यांकी एक बार फिर से चर्चा में हैं। नेपाल में हुई हिंसा और तख्‍तापलट के बाद उनका नाम फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जानते हैं कौन हैं हाओ यांकी जो पहले नेपाल की राजदूत रह चुकी हैं। एक समय में चीनी नाक-नक्‍श वाली एक महिला लाल रंग के लहंगा-चोली पहने इस नेपाली गाने पर खूब नाचती थिरकती नजर आई थी। यह महिला नेपाल में चीन की राजदूत रह चुकी हैं। नाम है होउ यांकी।

royal enfield classic 350 कितनी सस्ती होगी, GST का कीमतों पर कितना होगा असर, क्या नए दाम का हो गया ऐलान

royal enfield classic 350 कितनी सस्ती होगी, GST का कीमतों पर कितना होगा असर, क्या नए दाम का हो गया ऐलानGST पर राहत के ऐलान के बाद से ही ऑटोमोबाइल्स कंपनियां वाहनों के दामों में कटौती कर रही है। रॉयल एनफील्ड (royal enfield) बाइक्स पर जीएसटी का असर कितना होगा। इसे लेकर लोगों में सवाल पैदा हो रहे हैं। रॉयल एनफ़ील्ड ने ऐलान किया है कि कंपनी भारत में अपने सभी ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ देगी।

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंध

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंधGen Z protests in Nepal: नेपाल में तख्तापलट के पीछे यूं तो कई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक नई कहानी वाकई चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आ रहा है। यह नाम है नेपाल के पूर्व राज परिवार के सदस्य 'युवराज' हृदयेन्द्र शाह का।

Chhattisgarh में बड़ा नक्सली एनकाउंटर, 10 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी मोडम बालाकृष्णन भी मारा गया

Chhattisgarh में बड़ा नक्सली एनकाउंटर, 10 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी मोडम बालाकृष्णन भी मारा गयाछत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार को हुई एक मुठभेड़ में माओवादी नेता मोडम बालकृष्ण उर्फ ​​मनोज समेत 9 अन्य नक्सलियों को मार गिराया गया। खबरों के मुताबिक मुठभेड़ अभी भी जारी है, इसलिए संख्‍या बढ़ सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ शुरू हुई।

Rupee Vs Dollar : रुपए में आई रिकॉर्ड बड़ी गिरावट, जानिए डॉलर के मुकाबले कितना टूटा

Rupee Vs Dollar : रुपए में आई रिकॉर्ड बड़ी गिरावट, जानिए डॉलर के मुकाबले कितना टूटाIndian Rupee vs Dollar News : भारत और अमेरिका के बीच शुल्क मुद्दे पर जारी विवाद का घरेलू मुद्रा की कमजोरी पर भारी असर पड़ा और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 36 पैसे टूटकर 88.47 (अस्थाई) के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि मुद्रास्फीति के आंकड़े आने से पहले अमेरिकी डॉलर में सुधार और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने निवेशकों की धारणा को और कमजोर किया।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?
