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Written By अनिरुद्ध जोशी अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (17:31 IST)

Teachers Day 2026: हर शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता है ये 5 बातें, पढ़कर भावुक हो जाएंगे आप

Teacher day
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (17:38 IST)
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हर साल 5 सितंबर का दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह दिन केवल शिक्षकों को बधाई देने का नहीं है, बल्कि उस अनमोल रिश्ते को समझने का भी है जो एक गुरु और शिष्य के बीच होता है। हर शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कुछ बुनियादी उम्मीदें रखता है। वे चाहते हैं कि उनके पढ़ाए हर बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। आइए जानते हैं वे कौन-सी 5 मन की बातें हैं, जो एक टीचर अक्सर अपने छात्रों से कहना चाहता है:
 

1. 'इंटेलिजेंट' कोई जन्म से नहीं होता, यह एकाग्रता का खेल है

शिक्षक का नज़रिया: एक ब्लैकबोर्ड के सामने खड़े होकर जब हम पढ़ाते हैं, तो हमारी नज़र में क्लास का हर बच्चा एक जैसा होता है। कोई छात्र जन्म से 'कमज़ोर' या 'तेज़' नहीं होता।
 
दिल की बात: जो बच्चा क्लास में पढ़ाई जा रही बात को पूरे मन और ध्यान से सुनता है, वह अव्वल आ जाता है। वहीं जिसका ध्यान भटकता है, वह पीछे छूट जाता है। जब कोई छात्र पिछड़ता है, तो सबसे ज़्यादा दर्द एक शिक्षक को होता है क्योंकि समाज उस असफलता का ज़िम्मेदार हमें मान लेता है- जबकि हम आपको बार-बार ध्यान लगाने की सलाह सिर्फ आपके भले के लिए देते हैं।

2. एक बार पढ़ना काफी नहीं, 'प्रैक्टिस' ही आपको महान बनाएगी

शिक्षक का नज़रिया: सफलता का कोई जादुई मंत्र नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है- पुनरावृत्ति (रिवीजन)।
दिल की बात: कई बार छात्र सोचते हैं कि "यह चैप्टर तो मैंने एक बार पढ़ लिया, अब काफी है।" लेकिन सच यह नहीं है। जब तक आप पढ़े हुए पाठ को दोहराएंगे नहीं या गणित के एक ही सवाल को बार-बार हल करके अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वह ज्ञान आपका अपना नहीं बनेगा। अभ्यास ही आपकी असली ताक़त है।
 

3. 'होमवर्क' कोई सजा नहीं, आपकी निरंतरता (Continuity) का ज़रिया है

शिक्षक का नज़रिया: बहुत से बच्चों को होमवर्क एक बोझ लगता है, लेकिन इसके पीछे हमारी एक सोची-समझी रणनीति होती है।
दिल की बात: होमवर्क आपको तीन तरह से मजबूत बनाता है—पहला, जो क्लास में सीखा उसका खुद से अभ्यास करना; दूसरा, छूटे हुए काम को पूरा करना; और तीसरा, छुट्टियों में भी पढ़ाई से आपका जुड़ाव बनाए रखना। यह आपको पढ़ाई की लय (Flow) से अलग नहीं होने देता।

4. अनुशासन (Discipline) आपके ही उज्ज्वल भविष्य की ढाल है

शिक्षक का नज़रिया: क्लासरूम का अनुशासन केवल नियम पालन के लिए नहीं, बल्कि आपकी जीवनशैली को संवारने के लिए होता है।
दिल की बात: समय पर स्कूल आना, अपना काम पूरा करना और क्लास में शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्लास में बेवजह बातें या शोर करते हैं, तो इससे न केवल आपका नुकसान होता है, बल्कि जो बच्चे मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं उनका ध्यान भी भटकता है और शिक्षक का लय भी टूटता है।
 

5. आज्ञाकारिता (Obedience) का मतलब आप पर विचार थोपना नहीं है

शिक्षक का नज़रिया: जब हम आपको किसी चीज़ के लिए टोकते हैं या मना करते हैं, तो उसके पीछे हमारा वर्षों का अनुभव होता है।
दिल की बात: हम कभी अपनी सोच आप पर थोपना नहीं चाहते, बल्कि आपको गलतियों और उनके नुकसान से बचाना चाहते हैं। अपने माता-पिता और शिक्षकों के निर्देशों का पालन करके आप किसी और का नहीं, बल्कि खुद अपना ही जीवन सुगम बनाते हैं।
शिक्षक दिवस का सच्चा अर्थ तभी सार्थक होगा जब छात्र अपने गुरुओं की इन छोटी-छोटी लेकिन अमूल्य बातों को समझेंगे। एक शिक्षक की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि उसका पढ़ाया हुआ छात्र जीवन के हर दौर में एक सफल और अच्छा इंसान बने।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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