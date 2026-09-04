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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (14:32 IST)

Teachers Day Special: इस शिक्षक दिवस अपने प्रिय गुरुजनों को भेजें ये 10 अनमोल संदेश, जो सीधे दिल तक पहुँचेंगे

teacher day shubh sandesh vichar
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (14:38 IST)
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Teachers Day Special: हर साल 5 सितंबर का दिन हमारे जीवन की उस नींव को याद करने का दिन है, जिसे हमारे शिक्षकों ने अपने निस्वार्थ भाव और मेहनत से गढ़ा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाने वाला 'शिक्षक दिवस' केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और प्यार जताने का एक खूबसूरत ज़रिया है। अगर आप भी इस बार अपने टीचर्स को कुछ खास और यादगार अंदाज़ में विश करना चाहते हैं, तो शब्दों के इस प्यारे से गुलदस्ते में से चुनें अपने मनपसंद संदेश।
 

1. 

दिल से निकला पहला धन्यवाद

आप केवल किताबों के पन्ने पलटना नहीं सिखाते,
बल्कि जीवन के पन्नों पर मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं।
आप मेरे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं।
शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ!

2.

चुनौतियों से लड़ना सिखाने वाले के नाम

आपने सिर्फ किताबी पाठ नहीं पढ़ाया,
बल्कि हर मुश्किल से टकराने का हौसला भी दिया।
जीवन के हर मोड़ पर रोशनी दिखाने के लिए शुक्रिया।
 

3.

अटूट कृतज्ञता का अहसास

मेरी सोच, मेरी पहचान और मेरी दिशा को संवारने में
आपका योगदान सबसे खास है।
मैं आपका/आपकी हमेशा आभारी रहूँगा/रहूँगी।
शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!
 

4.

सजीव वरदान जैसे शिक्षक के लिए

आपके रूप में मुझे एक ऐसा गुरु मिला जिसने
मुझे खुद पर और अपने सपनों पर यकीन करना सिखाया।
आप जैसा शिक्षक मिलना किसी ईश्वर के आशीर्वाद से कम नहीं!
 

5.

अज्ञानता के अंधेरे को मिटाने वाला संदेश

जब भी मैं भटका, आपने ज्ञान का वो दीया जलाया
जिसने मेरे रास्ते की हर धुंध को साफ कर दिया।
दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!
 

6.

व्यक्तित्व को निखारने वाले गुरु के नाम

आपका धैर्य, आपकी ममता और आपका मार्गदर्शन...
इन्हीं की बदौलत आज मैं एक बेहतर इंसान बन पाया हूँ।
शिक्षक दिवस की अनगिनत शुभकामनाएँ!

7.

हौसलों की नई उड़ान के लिए

आपकी एक छोटी सी थपकी और प्रोत्साहन के दो बोल,
मेरे लिए हर बड़ी चुनौती को आसान बना देते हैं।
आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं!
शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएँ!
 

8.

दुनिया बदल देने वाले विचार

इस शिक्षक दिवस पर शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता/सकती,
पर सच यह है कि आपने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी।
आपको शिक्षक दिवस की दिल से अनंत शुभकामनाएँ!
 

9.

अनमोल सीख और स्नेह का आभार

आपका दिया ज्ञान मेरी पूँजी है और आपका स्नेह मेरी ताकत।
आप जैसा गुरु पाकर मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली शिष्य मानता/मानती हूँ।
 

10.

भविष्य के निर्माता को नमन

आज मैं जो कुछ भी हूँ या कल जो बनूँगा,
उसकी नींव आपने ही रखी है।
आपके प्रति यह आदर और सम्मान जीवन भर यूँ ही रहेगा।
शिक्षक दिवस की सादर शुभकामनाएँ!
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