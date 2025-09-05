शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk

Teacher Day 2025: आदर्श शिक्षक की पहचान- गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर

शिक्षक दिवस पर निबंध
- गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर
भारत में गुरु-शिष्य परंपरा से जुड़ी एक अनूठी अवधारणा है। गुरु हमेशा शिष्य की सफलता की कामना करता है और शिष्य गुरु की विजय की कामना करता है। शिष्य गुरु की विजय की कामना करता है। यह शुभ संकेत है क्योंकि यदि शिष्य को लगता है कि वह गुरु से अधिक जानता है, तो इसका अर्थ है कि उसकी शिक्षा रुक गई है और उसके अहंकार ने ज्ञान को नष्ट कर दिया है।
 
शिष्य जानता है कि यदि उसका छोटा मन जीत भी जाता है, तो भी उसे दुःख होगा, लेकिन यदि शिक्षक जीतता है, तो यह ज्ञान की विजय है, जो सभी के लिए केवल अच्छाई और आनंद लेकर आएगी। एक महान शिक्षक समझता है कि शिष्य कहाँ से आ रहा है और उसे चरणबद्ध तरीके से कैसे मार्गदर्शन करना है। उदाहरण के लिए, भगवान कृष्ण एक अद्भुत शिक्षक थे! उन्होंने अर्जुन को जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाया। अर्जुन शुरू में बहुत भ्रमित था। जब एक शिष्य विकसित होने लगता है, तो वह भ्रमित हो जाता है क्योंकि वह अपनी अवधारणाओं को बिखरते हुए देखता है।
 
एक छात्र के रूप में, सबसे पहले आप सीखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। बाद में उसे ग्रहों और उनकी सूर्य के चारों ओर गति के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार हर चरण में उसकी धारणाएँ टूटती हैं और नई बनती हैं। महान शिक्षक इस प्रक्रिया को समझते हैं। वे शिष्य को किसी एक विचारधारा से चिपके रहने नहीं देते, क्योंकि प्रत्येक धारणा केवल एक सीढ़ी होती है अंतिम लक्ष्य की ओर। और इन धारणाओं को तोड़ना ही अगली सीढ़ी तक पहुँचने का मार्ग है। एक अच्छा शिक्षक शिष्य के भ्रम को दूर करने में सहायता करता है और कभी-कभी आवश्यकता होने पर और अधिक भ्रम भी उत्पन्न करता है।
मुझे याद है बचपन में, हमारी एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका थीं जो बहुत प्यारी थीं और सभी उनकी कक्षा में रहना पसंद करते थे, लेकिन छात्रों को उनकी परीक्षाओं में बहुत कम अंक मिलते थे। इसके विपरीत, हमारे पास एक बहुत ही सख्त भौतिकी के शिक्षक थे, और छात्र उनसे डरते थे, लेकिन सभी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते थे। महान शिक्षक जानते हैं कि प्यार और सख्ती के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। कुछ बच्चे विद्रोही होते हैं। उन्हें अधिक शारीरिक संपर्क, प्रोत्साहन और पीठ थपथपाने की जरूरत होती है। उन्हें यह महसूस कराने की जरूरत होती है कि उन्हें प्यार और देखभाल मिल रही है और वे अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। दूसरी ओर, कभी-कभी शिक्षक डरपोक बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती से पेश आ सकते हैं। उनका उद्देश्य उन्हें खुलकर बोलने में सहायता करना होता है।
 
अक्सर, इसका उल्टा होता है। शिक्षक विद्रोही बच्चों के साथ सख्त और शर्मीले बच्चों के साथ उदार होते हैं। फिर ये व्यवहार पैटर्न बने रहते हैं। शिक्षक के व्यवहार में कठोरता और मधुरता दोनों काहोना आवश्यक है; अन्यथा, वे छात्र को उस दिशा में नहीं ले जा पाएँगे जहाँ वे उसे ले जाना चाहते हैं।
 
अंततः, शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है, अपितु छात्रों के शरीर और मन का संपूर्ण विकास करना है। बच्चों को साझा करने, देखभाल करने, अहिंसा और अपनेपन की भावना विकसित करने जैसे मूल्य भी सिखाए जाने चाहिए।
 
देश के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की हमेशा बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन्हें हमारे देश में शांति और प्रगति लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय परिवर्तन की लहर लाने वाले शिक्षक ही थे। उन्होंने पूरे देश को प्रेरित करने की जिम्मेदारी ली। आज भी, शिक्षकों को बच्चों को प्रेरित करना चाहिए।
 
बच्चे खाली पारदर्शी बर्तनों की तरह होते हैं; आप उन्हें जो भी ज्ञान देंगे, वे उसी को प्रतिबिंबित करेंगे और उसी प्रकार व्यवहार करेंगे। अगर आप उनमें भय और गलत विचार भरेंगे, तो वे वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन जब आप उन्हें अच्छे आदर्श और उत्तम गुण प्रदान करेंगे, तो वे बड़े होकर आदर्श और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हम किसी को आदर्श तभी दे सकते हैं जब हमने स्वयं उन आदर्शों और गुणों को आत्मसात किया हो और उनका पालन किया हो इसलिए, यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षक अपने जीवन में जो कहते हैं, वही आचरण भी करें।
