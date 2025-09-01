सोमवार, 1 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. टीचर्स डे
  4. Best messages for teachers
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (16:34 IST)

Teachers Day: शिक्षक दिवस पर अपने टीचर्स को भेजें, ये 10 सबसे बेहतरीन संदेश

Teachers Day 2025
Teachers Day wishes: शिक्षक दिवस, हर साल 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के समर्पण, कड़ी मेहनत और समाज में उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करने का एक अवसर है। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं।ALSO READ: Teachers Day 2025: 5 सितंबर शिक्षक दिवस एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी में

शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने शिक्षकों को भेजने के लिए 10 बेहतरीन संदेश यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं:
 
1. आप सिर्फ एक शिक्षक नहीं, 
बल्कि मेरे जीवन के 
सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। 
शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!
 
2. आपने हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं सिखाया, 
बल्कि जीवन की हर चुनौती का 
सामना करना भी सिखाया। 
आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद।
 
3. मेरे जीवन को 
एक सही दिशा देने के लिए 
मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा/रहूंगी। 
शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
4. आप जैसे शिक्षक का होना 
किसी वरदान से कम नहीं। 
आपने मुझे अपने सपनों पर 
विश्वास करना सिखाया। Happy Teachers Day!
 
5. ज्ञान का दीपक जलाने 
और मेरे जीवन को रोशन करने के लिए 
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 
Happy Teachers Day!
 
6. आपके धैर्य, समर्पण और 
कड़ी मेहनत ने मुझे 
बेहतर इंसान बनाया। 
शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
 
7. आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन ने 
मुझे हर मुश्किल को पार करने का हौसला दिया। 
आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं।
शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
8. शिक्षक दिवस पर 
मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता/चाहती हूं। 
आपने मेरी दुनिया बदल दी।
शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं!
 
9. आपका ज्ञान और प्यार दोनों ही अनमोल हैं। 
आप जैसे शिक्षक पाकर 
मैं खुद को भाग्यशाली मानता/मानती हूं।
Happy Teachers Day!
 
10. आपने मेरे भविष्य की नींव रखी। 
आपके प्रति मेरा सम्मान 
हमेशा बना रहेगा। 
शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ALSO READ: speech on teachers day in hindi: शिक्षक दिवस पर शानदार भाषण: जिसे सुन तालियों से गूंज उठेगा हॉल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Teachers Day 2025: 5 सितंबर शिक्षक दिवस एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी में

Teachers Day 2025: 5 सितंबर शिक्षक दिवस एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी मेंTeachers Day Anchoring Script in Hindi: शिक्षक दिवस सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह दिन हमारे जीवन के उन महान व्यक्तित्वों को सम्मान देने का अवसर है, जिन्होंने हमें न सिर्फ किताबों का ज्ञान दिया बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। मंच संचालन या एंकरिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि पूरा कार्यक्रम अनुशासित, आकर्षक और भावनात्मक जुड़ाव के साथ आगे बढ़े।

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपाय

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपायHow to attract wealth: यहां प्रस्तुत लेख घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए ज्योतिष के सरल और प्रभावी उपायों पर केंद्रित है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां पढ़ें 10 टिप्स या उपाय, करें घर में सुख-समृद्धि की बरसात...

Essay on Teachers Day: ज्ञान के प्रकाश स्तंभ और राष्ट्र निर्माता सम्माननीय शिक्षकों की भूमिका पर आदर्श निबंध

Essay on Teachers Day: ज्ञान के प्रकाश स्तंभ और राष्ट्र निर्माता सम्माननीय शिक्षकों की भूमिका पर आदर्श निबंधteachers day par nibandh hindi mein: शिक्षक दिवस, हर साल 5 सितंबर को भारत में बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब डॉ. राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, तो उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने की अनुमति मांगी। इस पर डॉ. राधाकृष्णन ने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय, इसे 'शिक्षक दिवस' के रूप रूप में मनाया जाए, ताकि समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सराहा जा सके। तब से, यह दिन हमें उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है, जो हमारे जीवन को आकार देते हैं।

Women after 40: हड्डियों से लेकर हार्मोन तक, 40 की उम्र के बाद महिलाओं को चाहिए ये 5 सप्लीमेंट्स

Women after 40: हड्डियों से लेकर हार्मोन तक, 40 की उम्र के बाद महिलाओं को चाहिए ये 5 सप्लीमेंट्सbest foods for women health: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर की जरूरतें भी बदलने लगती हैं। खासकर महिलाओं के लिए 40 का पड़ाव कई मायनों में अहम होता है। इस उम्र के बाद हॉर्मोनल बदलाव, हड्डियों की मजबूती में कमी, मेटाबॉलिज्म का धीमा होना और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं।

चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीका

चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीकाGanesh Chaturthi Steamed Modak Bhog: गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को उनके प्रिय उकडीचे मोदक का भोग लगाएं। जानें भाप वाले मोदक बनाने की सरल और पारंपरिक विधि। यह लेख आपको मोदक से जुड़ी सभी जानकारी देगा, जिससे आप आसानी से घर पर यह स्वादिष्ट मिठाई बना सकें।

और भी वीडियो देखें

Teachers Day 2025: शिक्षक दिवस पर 11 मोटिवेशनल कोट्स

Teachers Day 2025: शिक्षक दिवस पर 11 मोटिवेशनल कोट्सHappy Teachers Day Thoughts: 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर, यहां 11 प्रेरणादायक कोट्स दिए गए हैं। इन्हें आप भी अपने फेसबुक, व्हाट्‍सअप या सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से साझा करके शिक्षक दिवस पर अपने टीचर्स के साथ इन बेहतरीन क्षणों का आनंद लें।

gold import rules: विदेश से कितना सोना ला सकते हैं ड्यूटी-फ्री, जानिए पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या हैं कस्टम के नियम

gold import rules: विदेश से कितना सोना ला सकते हैं ड्यूटी-फ्री, जानिए पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या हैं कस्टम के नियमduty free gold limit india : भारत में सोने का व्यापार सदियों से चला आ रहा है और यह निवेश का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और इसकी वैश्विक मांग को देखते हुए, भारत सरकार सोने के व्यापार को सीमा शुल्क (Customs Duty) के माध्यम से नियंत्रित करती है। अगर आप विदेश यात्रा से लौट रहे हैं और अपने साथ सोना लाना चाहते हैं, तो इसके कुछ नियम हैं जिनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है।

टीचर्स डे पर कविता : नए युग का शिक्षक

टीचर्स डे पर कविता : नए युग का शिक्षकPoem on Teachers Day: वह केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की स्क्रीन पर हमारे सपनों का कोड लिखता है। वह चॉक और डस्टर से सिर्फ ब्लैकबोर्ड नहीं सजाता, बल्कि हमारी सोच के आकाश में संभावनाओं का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। शिक्षक आज वह है, जो तकनीक की चमक के बीच भी मानवता की गरमाहट...

Hair Care: बालों और स्कैल्प के लिए कॉफी कितनी फायदेमंद है? जानें पूरे फायदे और नुकसान

Hair Care: बालों और स्कैल्प के लिए कॉफी कितनी फायदेमंद है? जानें पूरे फायदे और नुकसानCoffee benefits for hairs: आज के समय में समय से पहले बालों का सफेद होना एक आम समस्या बन चुकी है। बढ़ता तनाव, असंतुलित खानपान, केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स और प्रदूषण इसके पीछे मुख्य कारण माने जाते हैं। ऐसे में लोग हमेशा नेचुरल तरीकों की तलाश में रहते हैं, ताकि बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने बालों को सुंदर, काले और मजबूत बनाया जा सके।

चीन की वुल्फ वॉरियर रणनीति के आगे झुक गए ट्रम्प

चीन की वुल्फ वॉरियर रणनीति के आगे झुक गए ट्रम्पकूटनीति मूल्यों और आदर्शों के इतर व्यवहारिक हो सकती है,लेकिन वह परंपरागत चुनौतियों की अनदेखी कर आगे नहीं बढ़ सकती। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी कूटनीति और रणनीतिक हितों को उलट-पुलट करने की कोशिश की है,जिससे वैश्विक असमंजस बढ़ गया है। भारत जैसे अहम साझेदार को सीमित कर चीन के साथ अपनी कूटनीतिक पहुँच बढ़ाने का प्रयास ट्रम्प की नीति का विरोधाभासी चेहरा उजागर करता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com