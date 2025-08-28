गुरुवार, 28 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. टीचर्स डे
  4. speech on teachers day in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (17:21 IST)

speech on teachers day in hindi: शिक्षक दिवस पर शानदार भाषण: जिसे सुन तालियों से गूंज उठेगा हॉल

speech on teachers day in hindi for college students
speech on teachers day in hindi:
प्रिय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, और मेरे प्यारे साथियों,
आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
आज का दिन बेहद खास है। यह दिन है उन महान आत्माओं को नमन करने का, जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा है। आज हम उस रिश्ते का सम्मान करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, जो किसी भी अन्य रिश्ते से कहीं ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण है। यह रिश्ता है- शिक्षक और विद्यार्थी का।
आज मैं आप सभी के सामने शिक्षक दिवस के महत्व, शिक्षकों के योगदान और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

क्यों 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस?
आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है।
यह दिन भारत के महान दार्शनिक, विद्वान, शिक्षाविद और दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे शिक्षा के महत्व को भली-भांति समझते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में समर्पित कर दिया।
एक बार, जब उनके कुछ विद्यार्थियों और मित्रों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी, तो डॉ. राधाकृष्णन ने कहा, "मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय, यदि आप इस दिन को सभी शिक्षकों को समर्पित करके मनाएं, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।"
उनकी इसी सोच और शिक्षकों के प्रति उनके सम्मान के कारण 1962 से, जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, 5 सितंबर को पूरे देश में 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा।
यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक शिक्षक का स्थान समाज में कितना ऊँचा है।

जीवन में शिक्षक का महत्व: एक कुम्हार की तरह
एक शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक शिक्षक सिर्फ हमें किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि वह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। वह हमें सही और गलत के बीच का फर्क बताता है। वह हमें सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं देता, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाता है।
एक शिक्षक की तुलना एक कुम्हार से की जा सकती है, जो मिट्टी के कच्चे घड़े को आकार देता है। वह हमें भी अपने जीवन के सांचे में ढालता है। वह हमें अनुशासन, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। हमारी गलतियों को सुधारता है और हमें सही राह पर ले जाता है। जब हम ठोकर खाकर गिरते हैं, तो वह हमें सहारा देता है और दोबारा उठकर चलने की हिम्मत देता है।
कबीर दास जी ने कहा था, "गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पांय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय।।" इसका अर्थ है कि गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हों, तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है।
यह श्लोक गुरु के महत्व को सबसे ऊपर रखता है और यही सच्चाई है।

शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध: एक पवित्र बंधन
शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध एक बहुत ही पवित्र और गहरा बंधन है। यह सिर्फ ज्ञान देने और लेने तक सीमित नहीं है। यह विश्वास, सम्मान और प्रेम का बंधन है। एक विद्यार्थी अपने शिक्षक पर आंखें मूंदकर भरोसा करता है, क्योंकि वह जानता है कि शिक्षक का हर फैसला उसके भले के लिए होता है।
एक सच्चा शिक्षक अपने विद्यार्थी में सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि भविष्य का एक नागरिक देखता है। वह उसकी क्षमता को पहचानता है और उसे निखारने का हर संभव प्रयास करता है। वह सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन भर हमारा मार्गदर्शक बना रहता है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, "हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें।" और यह शिक्षा हमें एक शिक्षक ही दे सकता है।
विद्यार्थियों के जीवन को आकार देने और बेहतर भविष्य के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका
आज हम जो कुछ भी हैं, और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे, उसका श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है। वे सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि वे समाज के निर्माता हैं। एक डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, नेता - हर सफल व्यक्ति के पीछे एक शिक्षक का हाथ होता है।
शिक्षक हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। वे हमें सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए।
आज की दुनिया में जब चारों ओर नकारात्मकता और अराजकता है, तब भी हमारे शिक्षक हमें सही राह दिखाते हैं। वे हमें मानवता, करुणा और सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। वे हमें एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए बेहतर हो।
इसलिए, आइए आज हम सब मिलकर अपने शिक्षकों का सम्मान करें। उन्हें धन्यवाद दें। उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। क्योंकि वे हमारे जीवन के असली शिल्पकार हैं।
अंत में, मैं अपनी बात इन्ही शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूँगा:
"अज्ञान के अंधकार से हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर लाने वाले, जीवन की राह में सही मार्ग दिखाने वाले, आप ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं।"
धन्यवाद!
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

Ganesh Chaturthi 2025: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए 20 सुंदर गणेश शायरी

Ganesh Chaturthi 2025: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए 20 सुंदर गणेश शायरीganesh ji par shayari: गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल पूरे भारत में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हर भक्त अपने आराध्य गणपति बप्पा के चरणों में प्रेम, भक्ति और भावनाओं से भरे गीत गाता है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्च

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्चfasting and heart disease: आजकल फिटनेस की दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंड बन चुका है। कई लोग वजन घटाने, मेटाबॉलिज़्म सुधारने और सेहतमंद रहने के लिए इस डाइट पैटर्न को अपनाते हैं। लेकिन हाल ही में आई कुछ रिसर्च ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई सभी के लिए सुरक्षित है?

ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे और शानदार होटल, जहां रुकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग

ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे और शानदार होटल, जहां रुकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगmost expensive and luxurious hotels in india: भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और मेहमान नवाजी के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। यहां ऐसे कई होटल हैं, जो न केवल शानदार हैं, बल्कि उनकी कीमत भी आसमान छूती है। ये होटल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव हैं जो राजा-महाराजाओं जैसा एहसास कराते हैं। आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे महंगे और लग्जरी होटलों के बारे में, जहां एक रात का खर्च लाखों में है।

Ganesh Chaturthi 2025: क्यों हर भक्त कहता है गणपति बाप्पा मोरया? जानिए 'मोरया' शब्द का रहस्य और अर्थ

Ganesh Chaturthi 2025: क्यों हर भक्त कहता है गणपति बाप्पा मोरया? जानिए 'मोरया' शब्द का रहस्य और अर्थmorya meaning in hindi: गणपति बाप्पा के जयकारे के बिना किसी भी पूजा या उत्सव की कल्पना अधूरी है। जब भी गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, तो हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में "गणपति बाप्पा मोरया" की गूंज सुनाई देती है।

और भी वीडियो देखें

पर्युषण 2025: दिगंबर जैन समाज के दसलक्षण महापर्व पर होगी 10 धर्म की आराधना

पर्युषण 2025: दिगंबर जैन समाज के दसलक्षण महापर्व पर होगी 10 धर्म की आराधनाDas Lakshan Parv: दिगंबर जैन समाज का पवित्र दसलक्षण महापर्व, जो कि पर्युषण 2025 के अंतर्गत 28 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस पर्व के दौरान दस धर्मों और उनके आध्यात्मिक अर्थों पर प्रकाश डाला जाता है। यहां पढ़ें दसलक्षण पर्व के अंतर्गत दस धर्म की आराधना

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपाय

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपायHow to attract wealth: यहां प्रस्तुत लेख घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए ज्योतिष के सरल और प्रभावी उपायों पर केंद्रित है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां पढ़ें 10 टिप्स या उपाय, करें घर में सुख-समृद्धि की बरसात...

क्षमा पर्व पर कविता : मिच्छामि दुक्कड़म्

क्षमा पर्व पर कविता : मिच्छामि दुक्कड़म्शब्द छोटा है, पर अर्थ महासागर जितना गहरा 'मिच्छामि दुक्कड़म्' यानी जो भी गलती हुई, वह मिट जाए, शून्य हो जाए, क्षमा की शीतल हवा में मन का बोझ उतर जाए। प्रकृति भी यही कहती है पेड़ क्षमा करते हैं पतझड़ को, सूरज क्षमा करता है अंधकार को, और बारिश क्षमा करती है सूखे को।

speech on teachers day in hindi: शिक्षक दिवस पर शानदार भाषण: जिसे सुन तालियों से गूंज उठेगा हॉल

speech on teachers day in hindi: शिक्षक दिवस पर शानदार भाषण: जिसे सुन तालियों से गूंज उठेगा हॉलspeech on teachers day in hindi: प्रिय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! आज का दिन बेहद खास है। यह दिन है उन महान आत्माओं को नमन करने का, जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा है। आज हम उस रिश्ते का सम्मान करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, जो किसी भी अन्य रिश्ते से कहीं ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण है। यह रिश्ता है- शिक्षक और विद्यार्थी का। आज मैं आप सभी के सामने शिक्षक दिवस के महत्व, शिक्षकों के योगदान और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

Essay on Teachers Day: ज्ञान के प्रकाश स्तंभ और राष्ट्र निर्माता सम्माननीय शिक्षकों की भूमिका पर आदर्श निबंध

Essay on Teachers Day: ज्ञान के प्रकाश स्तंभ और राष्ट्र निर्माता सम्माननीय शिक्षकों की भूमिका पर आदर्श निबंधteachers day par nibandh hindi mein: शिक्षक दिवस, हर साल 5 सितंबर को भारत में बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब डॉ. राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, तो उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने की अनुमति मांगी। इस पर डॉ. राधाकृष्णन ने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय, इसे 'शिक्षक दिवस' के रूप रूप में मनाया जाए, ताकि समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सराहा जा सके। तब से, यह दिन हमें उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है, जो हमारे जीवन को आकार देते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com