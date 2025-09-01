सोमवार, 1 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. टीचर्स डे
  4. Poem on Teachers Day 2025
Written By Author सुशील कुमार शर्मा
Last Updated : सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (14:39 IST)

टीचर्स डे पर कविता : नए युग का शिक्षक

Teacher
वह केवल किताबों तक सीमित नहीं,
बल्कि भविष्य की स्क्रीन पर
हमारे सपनों का कोड लिखता है।
 
वह चॉक और डस्टर से
सिर्फ ब्लैकबोर्ड नहीं सजाता,
बल्कि हमारी सोच के आकाश में
संभावनाओं का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है।
 
शिक्षक आज वह है,
जो तकनीक की चमक के बीच भी
मानवता की गरमाहट
बच्चों की हथेलियों में भर देता है।
 
वह हमें बताता है
ज्ञान सिर्फ गूगल पर नहीं,
बल्कि आत्मा की गहराइयों में भी है।
 
वह हमें सिखाता है
रोबोटिक्स, एआई, और डिजिटल युग के साथ-साथ
संवेदनाओं की प्रोग्रामिंग भी जरूरी है।
 
शिक्षक वह है
जो किताब के पन्नों से निकलकर
हमारे दिलों में टिक जाता है,
और बार-बार याद दिलाता है
कि शिक्षा केवल नौकरी का रास्ता नहीं,
जीवन जीने की कला है।
 
नए युग का शिक्षक
एक पुल है
जो परंपरा और नवाचार को जोड़ता है,
संस्कृति और विज्ञान को
एक ही धरातल पर खड़ा करता है।
 
उसके बिना
ज्ञान केवल डेटा बनकर रह जाएगा,
और इंसान केवल मशीन।
 
शिक्षक हमें इंसान बनाए रखता है,
इसीलिए
हर युग में, हर समय में,
उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती,
बल्कि और बढ़ती जाती है।
 
(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है।)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com