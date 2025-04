Share bazaar: ट्रंप टैरिफ से सहमा बाजार, Sensex 1,390 अंक टूटा, Nifty भी रहा 354 अंक के नुकसान में

Electricity rates cut by Rs 1 per unit in Assam: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने मंगलवार को राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों (electricity rates) में 1 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत में बिजली दरों में और कटौती की घोषणा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जीवनधारा (Jeevandhara) और 'हाईटेंशन' सहित सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 1 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की जाएगी।