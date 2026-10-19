  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. jio-platforms-ipo-anchor-book-bidding
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (14:39 IST)

जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर टूटा निवेशकों का सैलाब, एंकर बुक में 30 गुना से ज्यादा की बंपर मांग

JIO IPO
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (14:51 IST)
google-news
JIO IPO : रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को लेकर संस्थागत निवेशकों में जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से पहले वैश्विक एसेट मैनेजरों, सॉवरेन वेल्थ फंड, घरेलू म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों समेत निवेशकों ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये के शेयरों के लिए बोली लगाई है। बताया जा रहा है कि कंपनी की 8,110 करोड़ रुपये की एंकर बुक के लिए उपलब्ध शेयरों की तुलना में 30 गुना से अधिक मांग आई। ALSO READ: अमेरिका-जर्मनी तक जियो की नजर, 12 साझेदारियों से 150 करोड़ यूजर्स तक पहुंच की उम्मीद
 
जियो का आईपीओ आज एंकर निवेशकों के लिए खुल गया। निवेशकों की ओर से मिली इस जबरदस्त प्रतिक्रिया से पता चलता है कि शेयर बाजार में अलग से सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही दूरसंचार और डिजिटल सेवा कंपनी में संस्थागत निवेशकों की कितनी दिलचस्पी है।
 

वैश्विक निवेश कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी

एंकर बुक में निवेश के लिए बोली लगाने वाली प्रमुख वैश्विक निवेश कंपनियों में ब्लैकरॉक, कैपिटल ग्रुप, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, टी. रो प्राइस, श्रोडर्स, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट, फ्रैंकलिन टेम्पलटन, इन्वेस्को और जेनस हेंडरसन शामिल हैं। सॉवरेन और सार्वजनिक निवेश संस्थानों ने भी इस पेशकश में दिलचस्पी दिखाई। इनमें सिंगापुर का जीआईसी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और नॉर्वे का नोर्गेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट शामिल हैं।
 

भारतीय म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां भी शामिल

भारतीय संस्थागत निवेशकों की भी इस पेशकश में प्रमुख भागीदारी रही। इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई पेंशन फंड्स, एचडीएफसी पेंशन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे बीमा और पेंशन संस्थानों ने भी निवेश के लिए बोलियां लगाईं। इसमें देशी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली है। इन निवेशकों के निवेश संबंधी उद्देश्य और रणनीतियां अलग-अलग हैं। ALSO READ: जियो IPO पर एनालिस्ट्स बुलिश, लिस्टिंग पर 15-20% तक बढ़त की उम्मीद
 

30,213 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

जियो प्लेटफॉर्म्स अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए करीब 30,213 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है। आईपीओ में आम निवेशकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। कंपनी ने प्रति शेयर 1,065 रुपये से 1,119 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। इस पेशकश के तहत अधिकतम 27 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे।
 
यह आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन करीब 108 अरब अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। कंपनी के ऑफर दस्तावेजों के अनुसार, आईपीओ से जुटाई गई रकम का एक हिस्सा उसकी दूरसंचार सब्सिडियरी के कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, राशि का उपयोग सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा।
 

मुकेश अंबानी की कंपनी का कारोबार कितना बड़ा?

अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के नियंत्रण वाली जियो प्लेटफॉर्म्स ने मोबाइल कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर ब्रॉडबैंड, डिजिटल मनोरंजन, क्लाउड और एंटरप्राइज सेवाओं तक अपना कारोबार फैलाया है। कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग से निवेशकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस सब्सिडियरी में सीधे निवेश करने का अवसर मिलेगा। अभी तक जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी के रूप में काम कर रही है। रिपोर्ट किए गए कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 तक जियो प्लेटफॉर्म्स के 53.33 करोड़ ग्राहक थे। कंपनी की हिस्सेदारी भारत के कुल डेटा ट्रैफिक में करीब 60 प्रतिशत थी।
 

आईपीओ में एंकर निवेशकों की भूमिका क्या होती है?

संस्थागत निवेशकों की ओर से मिली मजबूत प्रतिक्रिया से जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में व्यापक निवेश भागीदारी को समर्थन मिल सकता है। एंकर निवेशक वे संस्थागत निवेशक होते हैं, जिन्हें आईपीओ की सार्वजनिक सदस्यता अवधि शुरू होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत शेयर आवंटित किए जाते हैं। एंकर निवेशकों की भागीदारी से संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी का संकेत मिलता है। हालांकि, शेयरों का वास्तविक आवंटन, कंपनी का मूल्यांकन और लिस्टिंग के बाद शेयर का प्रदर्शन अलग-अलग पहलू हैं। इसलिए एंकर बुक में मजबूत मांग का मतलब यह नहीं है कि आईपीओ से निश्चित लाभ मिलेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
CM भूपेंद्र पटेल ने केवडिया में 'एकता प्रकाश पर्व' का किया उद्घाटन, PM मोदी 31 को करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग, घटना का वाडियो आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग, घटना का वाडियो आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिसमुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क इलाके में आज शाम बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर बाइक सवार 3 हमलावरों ने करीब 5 राउंड फायरिंग की। हालांकि इस गोलीबारी में अभिनेता टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। खबरों के अनुसार, इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अनिल पंडित और हरमन संधू नामक व्यक्तियों ने ली है, जिनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है।

गोवा में गरजे राहुल गांधी, बोले- वोट चोरी के पीछे ज्ञानेश कुमार, बच नहीं पाएंगे CEC

गोवा में गरजे राहुल गांधी, बोले- वोट चोरी के पीछे ज्ञानेश कुमार, बच नहीं पाएंगे CECगोवा के मडगांव में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ 45 से ज्यादा मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाने पर अब तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। राहुल ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि ऐसे मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई तो आरोप लगाने वालों को भी सवालों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल ने कहा, पूरा देश जानता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को अंजाम देते हैं और गृहमंत्री अमित शाह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका समर्थन करते हैं।

ईरान के नए रक्षामंत्री अखलाघी ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी, बोले- 'सभी फ्रंट पर जंग खत्म हुए बिना नहीं रुकेगा युद्ध'

ईरान के नए रक्षामंत्री अखलाघी ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी, बोले- 'सभी फ्रंट पर जंग खत्म हुए बिना नहीं रुकेगा युद्ध'ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि वॉशिंगटन ने सैन्य हमले दोबारा शुरू किए या नया सैन्य अभियान चलाया, तो ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व में उसके सहयोगियों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। ईरान की इस्लामी सलाहकार परिषद ने मेहरदाद अखलाघी को नया रक्षामंत्री नियुक्त किया है। पदभार संभालते ही उन्होंने अमेरिका को यह कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका द्वारा नाकेबंदी और धमकियों के बीच यदि सैन्य कार्रवाई नहीं रुकी तो होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल क्षेत्रों को लेकर संकट गहरा सकता है।

Trump Tariff Relief : भारत को रूस से तेल खरीदने पर राहत, ट्रंप 60 दिन में तय करेंगे आगे की रणनीति

Trump Tariff Relief : भारत को रूस से तेल खरीदने पर राहत, ट्रंप 60 दिन में तय करेंगे आगे की रणनीतिअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर प्रतिबंधों और दूसरे देशों पर शुल्क लगाने के वैश्विक और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए 60 दिन का समय चाहते हैं। ट्रंप के हालिया फैसले से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दंडात्मक शुल्क लगाने से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं में राहत मिली है, जिसका फायदा भारत को भी हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इंटरनेट बच्चों का मौलिक अधिकार, पूर्ण रोक गलत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इंटरनेट बच्चों का मौलिक अधिकार, पूर्ण रोक गलतChildren Internet Access: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल युग में बच्चों के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट तक पहुंच और इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल बच्चों का मौलिक अधिकार है, इसलिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध या रोक नहीं लगाई जा सकती।

ग्वालियर में शीतला मंदिर हादसे में सवालों में पुलिसिया सिस्टम, नो-एंट्री में कैसे मौत बनकर दौड़ा ट्रक, कार्रवाई पर भी सवाल

ग्वालियर में शीतला मंदिर हादसे में सवालों में पुलिसिया सिस्टम, नो-एंट्री में कैसे मौत बनकर दौड़ा ट्रक, कार्रवाई पर भी सवालग्वालियर पुलिस जिस तरह दिन भर शहर के हर चौक-चौराहे पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर लोगों के चालान काटती है,काश वह ऐसी चुस्ती शीतला माता मंदिर जाने वाली रोड पर दिखाती है तो आज 15 घरों के दीएं नहीं बुझते और न ही अस्पाल में 40 से अधिक लोग तड़प रहे होते। शीतला मंदिर हादसे के लिए भले ही पुलिस के अफसर ट्रक के ब्रेक फेल होने का वजह बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे है लेकिन सवाल यह है कि जहां पर हादसा हुआ वहां पर कई किलोमीटर दूर से नो एंट्री थी, फिर धान से भरा ट्रक कैसे वहां पहुंचा और 50 से अधिक लोगों को रौंदा डालाा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पैसे लेकर ट्रक को प्रतिबंधित रास्ते पर जाने दिया।

इंदौर कांग्रेस ने महापौर को बताया 'मित्रासुर', रीगल चौराहे पर फूंका पुतला, कहा, बताएं 6 महीने में क्‍या काम किया

इंदौर कांग्रेस ने महापौर को बताया 'मित्रासुर', रीगल चौराहे पर फूंका पुतला, कहा, बताएं 6 महीने में क्‍या काम कियाइंदौर कांग्रेस ने महापौर को मित्रासुर बताया और शहर की समस्याओं को लेकर सोमवार को रीगल चौराहे पर उनका पुतला फूंका। यहां नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव व नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने गड्ढे, जलसंकट, ट्रैफिक, ड्रेनेज और कथित घोटालों जैसे मुद्दों को उठाया। मिमरोट ने महापौर को छह महीने में काम साबित करने या इस्तीफा देने की चुनौती दी।

यूपी में एक मार्कशीट पर 10 नियुक्तियां, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, एसटीएफ का शिकंजा

यूपी में एक मार्कशीट पर 10 नियुक्तियां, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, एसटीएफ का शिकंजाUP fake teacher scam: बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही शैक्षिक प्रमाणपत्र (मार्कशीट) का इस्तेमाल कर 10-10 शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों के खुलासे ने पूरी प्रणाली को हिलाकर रख दिया है। इस बड़े फर्जीवाड़े और कूटरचित दस्तावेजों के खेल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है।

कानपुर में नकली सीमेंट का कारोबार! तीन वर्षों में 11 लाख बोरी नकली सीमेंट की सप्लाई

कानपुर में नकली सीमेंट का कारोबार! तीन वर्षों में 11 लाख बोरी नकली सीमेंट की सप्लाईKanpur fake cement factory: औद्योगिक नगरी कानपुर के पनकी में नकली सीमेंट फैक्ट्री के खुलासे ने प्रदेश भर के निर्माण तंत्र और प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। नामी कंपनियों की साख की आड़ में पिछले तीन सालों से चल रहे इस अवैध खेल में न सिर्फ 10 लाख से अधिक बोरियां खपाए जाने का संगीन आरोप है, बल्कि इसके तार मेरठ से लेकर सीएम ग्रिड और लखनऊ एयरपोर्ट जैसे हाई-प्रोफाइल निर्माण कार्यों तक जुड़ने के दावे सामने आ रहे है।

Weather Update : उत्तर भारत में हल्की ठंडक, दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट, कैसा है मुंबई का मौसम?

Weather Update : उत्तर भारत में हल्की ठंडक, दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट, कैसा है मुंबई का मौसम?Weather Update 19 October: देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत में जहां सुबह-शाम गुलाबी ठंडक ने दस्तक दे दी है, वहीं पश्चिमी भारत (विशेषकर मुंबई) में गर्मी और उमस परेशान कर रही है। इसके साथ ही, दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है