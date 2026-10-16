भारत के सबसे बड़े IPO पर बोले उदय कोटक, कहा- जियो ने बदल दी देश की डिजिटल तस्वीर

ALSO READ: जियो IPO से पहले ईशा अंबानी ने बताया- कैसे आया JIo का आइडिया, कैसे खड़ा हुआ विशाल साम्राज्य? JIO IPO : कोटक इनवेस्टमेंट बैंकिंग के चेयरमैन उदय कोटक ने रिलायंस जियो (Jio) के ऐतिहासिक आईपीओ लॉन्च के अवसर पर धीरूभाई अंबानी के दिनों से लेकर आज तक के सफर को याद किया। उन्होंने कहा कि लगभग दो दशकों के बाद आरआईएल समूह की ओर से आया 30,188 करोड़ रुपये का यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। उदय कोटक ने जियो की सफलता, 53 करोड़ ग्राहकों के विशाल आधार और भारत में डिजिटल क्रांति लाने में इसकी ऐतिहासिक भूमिका की खुलकर सराहना की।

धीरूभाई अंबानी को इस तरह किया याद

उन्होंने कहा कि 1977 में एक शाम, मैंने देखा कि पूरी चौपाटी और मरीन ड्राइव रोशन हो रहे थे। मुझे बताया गया कि यह धीरूभाई अंबानी द्वारा शुरू की गई 'रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज' नाम की कंपनी का आईपीओ, मार्केटिंग और पोजीशनिंग है। वह मेरे लिए एक जादुई पल था। इसने वित्तीय सेवाओं में भविष्य के बारे में मेरी सोच को बहुत प्रभावित किया। इसलिए, जनता के पास जाने, निवेशकों के पास जाने और सभी निवेशकों के लिए वैल्यू पैदा करने के महत्व को सिखाने के लिए मैं धीरूभाई का आभारी हूँ।

लिस्टेड मार्केट कैप के आधार पर भारत का सबसे बड़ा समूह

ALSO READ: जियो IPO से पहले आकाश अंबानी ने खोला ग्रोथ प्लान, मोबिलिटी और होम ब्रॉडबैंड पर बड़ा दांव उदय कोटक ने कहा, जियो की लिस्टिंग के बाद, RIL समूह पिछले कुछ दशकों में चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में, लिस्टेड मार्केट कैप के आधार पर भारत का सबसे बड़ा समूह (कोंग्लोमरेट) बन जाएगा। लगभग दो दशकों के बाद आरआईएल समूह की ओर से यह ऐतिहासिक आईपीओ आया है। प्राइस बैंड के ऊपरी छोर पर 30,188 करोड़ रुपये का यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। यह अगली पीढ़ी के नेतृत्व (आकाश अंबानी और ईशा अंबानी) के विकास का भी प्रमाण है, जो डिजिटल सर्विसेज और रिटेल में नए जमाने के बिजनेस बना रहे हैं... और यह सब निश्चित रूप से एक नेता और पिता की पैनी निगरानी में हो रहा है।

53 करोड़ ग्राहक और असाधारण एक्जीक्यूशन

उन्होंने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म को उसके 53 करोड़ ग्राहक और असाधारण एक्जीक्यूशन अलग बनाती है। 2016 के आसपास कई अन्य खिलाड़ी कह रहे थे, 'रिलायंस ग्रुप क्या करने जा रहा है?' लेकिन जब वे आए, तो वे धमाकेदार अंदाज में आए, और उन्होंने इस बात की अवधारणा को बदल दिया कि आने वाले वर्षों में भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल तकनीक कैसी होगी। इसने उस आम व्यक्ति के जीवन को बदल दिया जिसे इस सेवा के लिए बहुत कम कीमत चुकानी पड़ी और हमारे देश में कनेक्टिविटी का लोकतंत्रीकरण हुआ।

कोटक के अनुसार, जियो वैश्विक स्तर पर एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास अपना खुद का मालिकाना हक वाला एंड-टू-एंड डिजिटल कनेक्टिविटी स्टैक है। डेटा को सुलभ बनाने में 'डिजिटल इंडिया' का प्रभाव अद्भुत है। 1 करोड़ से भी कम 4G ग्राहकों वाले डेटा की कमी वाले देश से लेकर, 100 करोड़ 4G और 5G ग्राहकों वाले डेटा से परिपूर्ण राष्ट्र बनने तक... यह सब पिछले 10 वर्षों में हुआ है। इन सभी बातों ने मोबिलिटी और होम ब्रॉडबैंड दोनों ही क्षेत्रों में भारत के बाजार में निर्विवाद नेतृत्व को स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि 1,46,885 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, 76,000 करोड़ रुपये से अधिक का एबिटा, और पैमाने पर लगभग 18% की वृद्धि अपने आप में काफी प्रभावशाली है। जियो का आईपीओ लॉन्च ऐसा ही एक पल है जो निवेशकों को डिजिटल विकास के अगले चरण में भाग लेने और उससे लाभ उठाने का एक अवसर प्रदान करता है।