1.5 साल बाद अचानक खत्म हुआ गोलकीपर श्रीजेश का कोचिंग करियर

It’s seems like My coaching career comes to an end after 1.5 years, during which we played 5 tournaments and secured 5 podium finishes, including a Junior World Cup bronze medal.



I have heard about coaches getting fired after bad performances.

But this is the first time I am… — sreejesh p r (@16Sreejesh) May 13, 2026

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और महान गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने जूनियर पुरुष टीम के कोच के तौर पर उनके कार्यकाल को नतीजे देने के बावजूद अचानक खत्म करने के बाद हॉकी इंडिया के फैसले की खुलकर आलोचना करते हुए सवाल किया कि भारतीय हॉकी विदेशी कोचों पर इतना ज़्यादा निर्भर क्यों है।पेरिस ओलंपिक 2024 में संन्यास लेने के बाद जूनियर टीम की कमान संभालने वाले श्रीजेश ने इशारा किया कि टीम के साथ अपने समय में अच्छे नतीजे हासिल करने के बावजूद उन्हें एक विदेशी कोच को रखने के लिए इस भूमिका से हटाया गया।उनके मार्गदर्शन में, भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप जीतने और सुल्तान ऑफ़ जोहोर कप और एफआईएच जूनियर पुरुष वर्ल्ड कप दोनों में कांस्य हासिल करने सहित सभी पांच टूर्नामेंट में पोडियम पर जगह बनाई।सोशल मीडिया पर एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में अपनी निराशा जाहिर करते हुए, श्रीजेश ने कहा कि टीम के प्रदर्शन को देखते हुए इस फैसले से वह हैरान हैं। उन्होंने भारतीय कोचों के प्रति फेडरेशन के नज़रिए पर भी सवाल उठाए।श्रीजेश ने लिखा, “ऐसा लगता है कि मेरा कोचिंग करियर 1.5 साल बाद खत्म हो रहा है, इस दौरान हमने 5 टूर्नामेंट खेले और 5 पोडियम फिनिश हासिल किए, जिसमें एक जूनियर वर्ल्ड कांस्य पदक भी शामिल है।”श्रीजेश ने कहा कि कोचों को आमतौर पर खराब नतीजों के बाद हटा दिया जाता है, जिससे उनकी स्थिति को समझना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, “मैंने खराब प्रदर्शन के बाद कोचों को निकाले जाने के बारे में सुना है। लेकिन यह पहली बार है जब मुझे किसी विदेशी कोच के लिए जगह बनाने के लिए हटाए जाने का अनुभव हो रहा है।”श्रीजेश ने दावा किया कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने उन्हें इस कदम के पीछे के कारण के बारे में बताया था।उन्होंने कहा, “हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि सीनियर पुरुष टीम के चीफ कोच जूनियर टीम के लिए एक विदेशी हेड कोच को प्राथमिकता देते हैं, उनका मानना है कि इससे भारतीय हॉकी को जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक डेवलप करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारतीय कोच भारतीय हॉकी को डेवलप नहीं कर सकते।”श्रीजेश ने आगे बताया कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में उन्हें 2036 ओलंपिक्स के लिए भारत की तैयारियों के हिस्से के तौर पर एक बड़ी कोचिंग भूमिका निभाने के लिए हिम्मत दी थी। उन्होंने कहा, “07-03-2026 को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के साथ एक मीटिंग के दौरान, मुझसे कहा गया, ‘श्रीजेश, हमें आप जैसे कोचों की ज़रूरत है जो 2036 की तैयारी के लिए आगे आएं और हमारे देश को लीड करें।’”हॉकी इंडिया के मौजूदा तरीके के साथ उस हिम्मत की तुलना करते हुए, श्रीजेश ने अपनी पोस्ट के आखिर में फेडरेशन के विदेशी कोचों को लगातार पसंद करने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, “हालांकि, हॉकी इंडिया चारों टीमों में भारतीय कोचों के बजाय विदेशी कोचों पर भरोसा करना जारी रखे हुए है।”