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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (15:25 IST)

पैरा स्विमर मोहम्मद आलम की महिला सफाईकर्मी से शर्मनाक हरकत, जापान से वापस भेजे गए

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (15:32 IST)
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जापान के आइची नगोया के पैरा स्विमर  मोहम्मद श्मस आलम शेख ने महिला होटल सफाइ कर्मी के साथ छेड़छाड़ करने के कारण उन्हें वापस स्वदेश भेजा जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद उनको हिरासत में भी लिया गया था।

मीडिया सूत्रों के मुताबिक इंडियन पैरा-स्विमर मोहम्मद शम्स आलम शेख को एशियन पैरा गेम्स 2026 के दौरान होटल के एक महिला होटल सफाइ कर्मी  के साथ गलत जगह छूने  के आरोपों के बाद हिरासत में लेकर जापान से डिपोर्ट कर दिया गया है।

खबर है कि महिला स्टाफ मेंबर हाउसकीपिंग का काम कर रही थी, जब 40 साल के आलम ने उसे गलत तरीके से छुआ। खबर है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ़ इंडिया एक सुनवाई तक जीवनपर्यंत प्रतिबंध पर विचार कर रही है।
मोहम्मद श्मस आलम शेख बिहार के रहने वाले हैं और उनको 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में भाग लेना था लेकिन इस घटना के बाद उनका करियर खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना से जापान के आईची नगोया में पहुंचा भारतीय खेल दल सकते में है। ना केवल खेल बल्कि इस घटना से भारत और जापान के बीच भू राजनैतिक संबंधों में भी खटास पड़ सकती है।
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