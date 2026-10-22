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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (16:00 IST)

ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को धोया, न्यूजीलैंड को पहुंचाया 225 रनों पर

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (16:00 IST)
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ग्लेन फिलिप्स की नाबाद शानदार 82 रनों की पारी ने न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ 30 ओवरों में 225 रनों तक पहुंचवा दिया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड की टीम ने पचास रनों से ऊपर सलामी साझेदारी की। पहले पॉवरप्ले में टीम ने 1 विकेट खोकर 65 रन बनाए। लेकिन मध्यओवरों में सिर्फ 2 विकेट खोकर 93 रन बनाए। वहीं अंतिम 4 ओवरों में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर 67 रन बनाए।

फिलिप्स ने 40 गेंद में नाबाद 82 रन बनाये। वहीं बेवोन जैकब्स ने भी 31 रन की पारी खेली। एलेन ने 24 गेंद में 45 रन बनाये। भारत की ओर से मयंक यादव, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने एक एक विकेट लिया।

पावरप्ले के दौरान ही मयंक यादव को गेंदबाजी पर लगाया गया। अतिरिक्त गति से गेंदबाज़ी करने वाले मयंक ने पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर सीफर्ट को विकेट के पीछे कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई।

इसके बाद गेंदबाजी के लिए अक्षर पटेल के खिलाफ एलन और डेरिच मिचेल ने एक-एक छक्का जड़कर स्कोर को शुरूआती छह ओवरों में एक विकेट पर 65 रन कर दिया।

अर्शदीप ने अपने दूसरे स्पेल में मिचेल का विकेट हासिल किया, लेकिन भुवनेश्वर कुमार भारतीय टीम को कोई बड़ी सफलता नहीं दिला सके। उनके तीसरे ओवर में 14 रन बने। इसके बाद उन्हें पारी का 20वां और अंतिम ओवर सौंपा गया, जिसमें भी 14 रन खर्च हुए। भुवनेश्वर ने अपने चार ओवरों में बिना कोई विकेट लिए 49 रन दिए।

फिलिप्स ने पारी का समापन कवर क्षेत्र के ऊपर से शानदार स्विच-हिट लगाकर किया।बेवन जैकब्स की 16 गेंदों पर 31 रन की तेजतर्रार पारी ने भी न्यूजीलैंड को 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी पारी का मुख्य आकर्षण अर्शदीप सिंह की गेंद पर लगाया गया पहली ही गेंद का सीधा छक्का रहा।
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