मनु भाकर ने कहा बेहतर प्रदर्शन किया, फैंस ने कहा पाषाण युग से ब्रॉंज जीत रही हो

"Improve my performance" ??? You are winning bronze since stone age, how your performance improved? https://t.co/iEJNMLO4cQ

— Sivapithecus 11 (@Sivapithecus_11) July 29, 2026

another mediocre performance, iss bronze ko bhi patta daalkar sbb jgah ghoom lena https://t.co/5wJ0eatGly

ओलंपिक के बाद ISSF विश्वकप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने कहा कि उन्होंने हर टूर्नामेंट में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि फैंस का मानना है कि वह पाषाण युग से ब्रॉंज मेडल ही जीत रही है। उनके ट्वीट पर बहुत से फैंस यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ यह कहना नहीं बल्कि रजत या स्वर्ण पदक जीतकर दिखाना चाहिए।दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कहा कि हांगझोउ में हाल ही में समाप्त हुए विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर उनकी भावनाएं मिली जुली है।भाकर को भारत की ईशा सिंह ने ही पीछे छोड़ दिया था दिया, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इस स्पर्धा में भारत के दो पदक पक्के किए थे।भाकर अभी भी 2026 में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने की तलाश में हैं, जबकि म्यूनिख विश्व कप में सम्राट राणा के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतना उनका अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शन है।इस साल की शुरुआत में दिल्ली में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन ये दोनों स्वर्ण पदक टीम स्पर्धाओं में आए थे।भाकर ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘एक और कांस्य पदक। इस पदक को लेकर मेरी मिली-जुली भावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि मैं अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाई, लेकिन साथ ही, मुझे पता है कि मैं इससे भी बेहतर कर सकती थी।’’उन्होंने कहा, ‘‘मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से होती है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। सुधार की अभी भी बहुत गुंजाइश है, और यही बात मुझे प्रेरित करती है। एक-एक कदम आगे बढ़ना है।’’