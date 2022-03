वॉशिगटन। रूसी सेना के यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर हमले के बाद अमेरिका की न्युक्लियर रिस्पांस टीम एक्टिव हो गई है।

अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफ़र ग्रानहोल्म ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने के ज़ेपोरज़िया न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने को लेकर यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री से बात की है। जेनिफर ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी परमाणु इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम को सक्रिय करने का फ़ैसला किया है।

.@ENERGY has activated its Nuclear Incident Response Team and is monitoring events in consultation with @DeptofDefense, @NRCgov and the White House. We have seen no elevated radiation readings near the facility. 2/