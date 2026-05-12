शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या का सच आएगा सामने! CBI ने संभाली जांच

पश्चिम बंगाल में भाजपा की बंपर जीत के 48 घंटों के भीतर हुई इस हत्या से राज्य में हड़कंप मच गया। शुभेंदु अधिकारी समेत कई भाजपा नेताओं ने इस मामले में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए। टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने इस हत्याकांड में पार्टी की किसी भी भूमिका से इनकार किया है।

गौरतलब है कि 6 मई को उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ को गोली मार दी गई थी। गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

जानिए कौन थे चंद्रनाथ रथ?

शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ पहले वायुसेना में थे। वायुसेना से VRS लेने के बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। 2019 में जब सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे, तभी चंद्रनाथ रथ उनकी टीम में शामिल हुए। रथ का परिवार इस समय जब सुवेंदु टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए तो चंद्रनाथ रथ का परिवार भी भाजपा में शामिल हो गया। चंद्रनाथ शुभेंदु के सबसे विश्‍वासपात्र लोगों में से एक थे।

edited by : Nrapendra Gupta