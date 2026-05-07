शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासा

Chandranath Rath Murder Case : चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मेरा अधिकारी था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया। उनकी हत्या की वजह यही हो सकती है।

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद रथ के पार्थिव शरीर को मध्यग्राम स्थित विवा सिटी अस्पताल से उनके आवास ले जाया गया। शुभेंदु ने बताया कि पोस्टमार्टम में पता चला कि 4 गोली उनको मारी गई है। ये हत्या प्लान करके किया गया है।

गौरतलब है कि चंद्रनाथ राय की उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम में घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि चंद्रनाथ को गोली मारने वाले शूटर की तलाश जारी है।

अर्जन सिंह का अभिषेक बनर्जी पर बड़ा आरोप नोआपारा विधानसभा क्षेत्र से विजयी भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कहा, 'अभिषेक बनर्जी ने ये हत्या कराई है। वे एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सरकार में भले ना हो लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। वे मूर्ख हैं इसका जवाब मिलेगा।'