सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद 27 मजदूर फंसे

अधिकारियों ने बताया कि राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। सुरंग के अंदर गैस मौजूद होने के कारण बचाव अभियान बेहद कठिन हो गया है। कई राहतकर्मियों को सुरंग के भीतर जाने के दौरान चक्कर आने और बेहोश होने की शिकायत हुई है।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह गैस भूस्खलन के कारण जमीन के भीतर की चट्टानों और भू-स्तरों के प्रभावित होने से प्राकृतिक रूप से निकल रही है। प्रशासन के मुताबिक सुरंग में पटेल इंजीनियरिंग (Patel Engineering) के 21 कर्मचारी और NHPC के 6 कर्मचारी फंसे होने की आशंका है। (प्रतीकात्मक चित्र)