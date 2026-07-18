समाधान दिवस में फरियाद लेकर पहुंचा 13 साल का अमिताभ, बोला- ताऊ ने मकान पर लगाया ताला, जांच में सामने आई हकीकत
उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पीड़ितों को हर संभव न्याय मिलें, इसके लिए हर जिले में समाधान दिवस आयोजित होता है, इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी के सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय सब हैरान रह गएजब 13 साल का एक बालक अपनी भावुक और मानवीय शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचा। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह और अधिकारियों और फरियादियों की भीड़ के बीच बच्चे ने पूरे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी। उसकी बेबाकी ने वहां मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
अमिताभ ने जिलाधिकारी से कहा कि उसके ताऊ ने उसके मकान पर ताला लगा दिया है, जिससे उसका परिवार परेशानी में है। एक छोटे बच्चे के मुंह से इतने स्पष्ट शब्दों में अपनी समस्या सुनकर जिलाधिकारी ने भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने बच्चे को धैर्यपूर्वक सुना, उसे भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
समाधान दिवस में बच्चे का आत्मविश्वास चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने उसकी हिम्मत की सराहना की और उम्मीद जताई कि प्रशासन उसकी समस्या का समाधान करेगा। हालांकि, कुछ ही समय बाद जिला सूचना विभाग की तरफ से जारी प्रेस नोट ने इस मामले का एक अलग और अधिक जटिल पक्ष सामने रखा।
जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। जांच में बच्चे की मां ने बताया कि अमिताभ पढ़ाई में कम रुचि लेता है और अक्सर बिना बताए इधर-उधर चला जाता है। उन्होंने बताया कि वह स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन सीधे तहसील पहुंच गया।
पड़ताल में यह भी सामने आया कि बच्चे के पिता ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी से एक पुत्र है, जिसकी मां का निधन हो चुका है और वह वर्तमान में लखनऊ में अपनी बुआ के पास रहकर पढ़ाई कर रहा है। जिस कमरे पर ताला लगा होने की शिकायत की गई थी, वह उसी बड़े पुत्र के हिस्से का बताया गया। शिकायत करने वाला अमिताभ दूसरी पत्नी का पुत्र है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि बच्चों के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिससे परिवार की परिस्थितियां और अधिक संवेदनशील हो गई हैं।
पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने केवल शिकायत के कानूनी पहलू तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि बच्चे की शिक्षा, उसके पारिवारिक माहौल और भविष्य को भी गंभीरता से लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो और परिवार की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान निकाला जा सके।
यह घटना केवल एक शिकायत की कहानी नहीं है, बल्कि उस सच की भी झलक है कि कई बार बच्चों की आवाज के पीछे ऐसे पारिवारिक संघर्ष छिपे होते हैं, जिन्हें समझने के लिए संवेदनशीलता और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। समाधान दिवस में पहुंचा यह 13 वर्षीय बालक प्रशासन के सामने अपनी बात रखने का साहस तो दिखा ही गया, वहीं प्रशासन ने भी जांच के माध्यम से केवल तथ्य ही नहीं, बल्कि एक परिवार की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया।
400 साल पुरानी, 3000 किलो वजनी ऐतिहासिक तोप नरवर किले से चोरी, अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह पर शक
मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे नरवर किले से करीब 400 साल पुरानी एक ऐतिहासिक तोप चोरी हो गई है। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद प्रशासन और पुरातत्व विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।
रामलला के दरबार में महाप्रायश्चित, चढ़ावा चोरी के पाप से मुक्ति के लिए 10 दिवसीय क्षमा-याचना अनुष्ठान
Ram Mandir Ayodhya Atonement Ritual: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामधन (दान और चढ़ावा) गबन का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस महापाप का पूर्ण रूप से खुलासा होना अभी बाकी है। चोरी कितनी बड़ी है, क्या-क्या गायब हुआ है और इस घिनौने कृत्य में कौन-कौन से सफेदपोश शामिल हैं इन तमाम कड़ियों को जोड़ने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं।
Balochistan Attack : बलूचिस्तान में सुरक्षा काफिले पर घात लगाकर हमला, 45 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा, BLA ने ली जिम्मेदारी
पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले पर हुए बड़े हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। यह दावा बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट में किया गया है। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, पाकिस्तान सेना ने हमले की पुष्टि तो की है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर हताहतों की संख्या जारी नहीं की है।
राहुल गांधी के 'धुरंधर' पवन खेड़ा पहुंचे सोनम वांगचुक से मिलने, मोदी सरकार पर साधा निशाना
Pawan Khera meets Sonam Wangchuk: कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वांगचुक का हालचाल जाना और अन्य प्रदर्शनकारियों से भी मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि नीट पेपर लीक को लेकर वांगचुक करीब 20 दिन से अनशन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी हालत काफी खराब हो चुकी है।
एक और खौफनाक कांड! पत्नी ने लाइव लोकेशन शेयर कर प्रेमी से करवाया पति का कत्ल
Chittoor Husband Murder Case: अभी पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी, जहां उसकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने होने वाले पति को मौत की खाई में धकेल दिया था। ठीक वैसा ही दिल दहला देने वाला एक और मामला आंध्र प्रदेश के चित्तूर से सामने आया है। यहां एक पत्नी ने बेवफाई की सारी हदें पार करते हुए, अपनी मासूम बेटी की आंखों के सामने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करवा दी।
CM मोहन यादव का 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' विजन विकास को दे रहा नई दिशा, जनता को ला रहा करीब
Chief Minister Dr. Mohan Yadav : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासन की पारंपरिक शैली और विकास को अपने विजन से नई दिशा दी है। राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन से बाहर निकलकर प्रदेश के विभिन्न शहरों, ऐतिहासिक स्थलों और पिछड़े क्षेत्रों में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने की 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' पहल न केवल शासन को जनता के करीब लाई है, बल्कि स्थानीय संस्कृति, पर्यटन और विकास को भी नई गति प्रदान की है। यह पहल विकास और विरासत को साथ-साथ ले जाने का अनूठा उदाहरण बन गई है।
उद्धव ठाकरे को लगा तगड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल हुए 6 बागी सांसद, स्पीकर बिरला ने दी विलय को मंजूरी
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अपार आईडी निर्माण में यूपी नंबर-1, स्कूल और उच्च शिक्षा में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड
UP ranks first in APAAR ID: उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर शिक्षा के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में देशभर में अपनी अग्रणी भूमिका साबित की है। डिजिटल इंडिया के तहत अपार (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी निर्माण में उत्तर प्रदेश ने स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों श्रेणियों में देश में पहला स्थान हासिल किया है।
...तो बंद हो गया होता यूपी का चीनी उद्योग : सीएम योगी
CM Yogi Amroha rally: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले विकास, औद्योगिक निवेश व किसानों को गन्ना भुगतान संभव नहीं था। 2007 से 2017 के बीच सरकारों ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था और 21 चीनी मिलों को औने-पौने दाम पर बेच दिया था। यदि वे सरकारें अभी होतीं तो अब तक यूपी का चीनी उद्योग बंद हो चुका होता।
सपनों को मिले पंख, अमरोहा में CM योगी ने बांटी खुशियों की चाबी
CM Yogi Amroha visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अमरोहा दौरा जिले के विकास को एक नई रफ्तार देने के साथ-साथ आम जनमानस के जीवन में खुशियों का नया सवेरा लाया। शनिवार को श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने 207 करोड़ रुपए रुपए से अधिक लागत की 43 विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।