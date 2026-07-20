118 पुलिसकर्मी घायल, 60 प्रदर्शनकारियों को भी चोट, बैरिकेड तोड़े, पथराव किया, CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने 15 से 20 सरकारी वाहनों समेत अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मामले में करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि दंगा, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों पर पत्थर और अन्य वस्तुओं से हमला किया, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हालात हिंसक हो गए, जिससे कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा।

पुलिस के मुताबिक, झड़प में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, डीसीपी, अतिरिक्त डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। कई महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि झड़प में करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की सूचना है। घायलों का मेडिकल परीक्षण (MLC) कराया जा रहा है।



