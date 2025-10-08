बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
पंजाब को देश का पहला बिजली कट- मुक्त राज्य बनाने के लिए 'रोशन पंजाब अभियान की शुरुआत

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने परियोजना का किया शुभारंभ

roshan punjab project
बिजली क्षेत्र में बड़े सुधारों की नींव रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब को देश का ‘पहला बिजली कटौती मुक्त’ राज्य बनाने के लिए पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक की ‘रोशन पंजाब अभियान’ की शुरुआत की।
 
इस अभियान की शुरुआत के बाद सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब ने भयानक बाढ़ का सामना किया है, जिसके कारण बहुत तबाही हुई, लेकिन राज्य के बहादुर और सूझबूझ वाले लोगों ने इसका डटकर मुकाबला किया। ‘रोशन पंजाब’ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र या किसी भी राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन पंजाब सरकार ने यह ऐतिहासिक पहल की है। केजरीवाल ने कहा कि उद्योगों को देश में चौथे नंबर पर सबसे कम दरों पर बिजली मिल रही है, कृषि क्षेत्र को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है और अब यह महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिस पर पिछले 75 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ।
 
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सभी के बीच ‘पावर कट मुक्त पंजाब परियोजना’ की शुरुआत करना बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है। उन्होंने कहा कि यह दिन नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि पंजाब के बिजली क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के पूर्ण परिवर्तन के माध्यम से पंजाब को बिजली कटौती से मुक्त करने के लिए पांच हजार करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जा रही है।
 
केजरीवाल ने कहा कि पहली बार बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए पांच हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से अगले साल तक पंजाब को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी, इसलिए इसका नाम ‘रोशन पंजाब’ रखा गया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने इस परियोजना का खाका तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की भी प्रशंसा की और कहा कि इस परियोजना के तहत नए सब-स्टेशन और बिजली लाइनें स्थापित की जाएंगी, फीडरों पर लोड कम किया जाएगा और अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
 
केजरीवाल ने कहा कि नए बुनियादी ढांचे का निर्माण, मौजूदा प्रणालियों को अपग्रेड करने और बिजली क्षेत्र में रखरखाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की समस्या खत्म हो जाएगी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में व्यापक सुधार होगा। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पंजाब में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर सब-स्टेशन, बिजली लाइनें और अन्य बुनियादी ढांचा पुराना हो गया है, जिसके कारण बिजली आपूर्ति में समस्याएं आ रही हैं।
 
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बड़े शहरों में बिजली प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए विशेष परियोजनाएं भी लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि 13 नगर निगमों में लो टेंशन (एलटी) नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभों से अनावश्यक तारें हटाई जा रही हैं, नीचे लटक रही तारों को ऊंचा किया जा रहा है, पुरानी तारों को बदला जा रहा है और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुले मीटर बॉक्स को सील किया जा रहा है।
 
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अक्सर नीची या नंगी तारें हादसों का कारण बनती हैं, इसलिए यह परियोजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि इसे पहले पश्चिमी लुधियाना सब-डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था और इसकी सफलता के बाद अब इसे अन्य शहरों में लागू किया जा रहा है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि यह पहल अब इन नगर निगमों के अधीन आने वाले सभी 87 सब-डिवीजनों में शुरू कर दी गई है और जून 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।
 
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मोहाली में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है और इसका हेल्पलाइन नंबर 1912 शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर में 180 कर्मचारियों का स्टाफ है, जो दिन-रात लोगों की सहायता करता है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पंजाब में पहली बार आम लोगों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए हर घर को 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने की पहल शुरू की गई है।
 
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब के 90 प्रतिशत घरों में बिजली का बिल शून्य है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने एक निजी पावर प्लांट खरीदा है और इस प्लांट का नाम तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है। इस पवित्र अवसर पर सभी को बधाई देते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक ने उम्मीद जताई कि पंजाब हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा।
 
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच ने पारंपरिक राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र बदलने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि आप और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के संयुक्त प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के मुद्दे पार्टियों के राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बिंदु बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कभी प्राथमिकता नहीं दी थी, जो आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि बिजली अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसलिए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के बड़े प्रयासों से 2015 से बंद पड़ी पछवाड़ा कोयला खदान से कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है, जिसके कारण अब राज्य के पास अतिरिक्त कोयला है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संपत्तियां केंद्र सरकार के मित्रों को मामूली कीमतों पर बेची जा रही हैं, जबकि दूसरी ओर राज्य ने गोइंदवाल पावर प्लांट को एक निजी कंपनी जीवीके पावर से खरीदकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि पहली बार यह उल्टा रुझान शुरू हुआ है कि किसी सरकार ने एक निजी पावर प्लांट खरीदा है, जबकि पहले की सरकारें अपनी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव अपने चहेतों को बेच देती थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने इस पावर प्लांट का नाम तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र के इन सुधारों के साथ पंजाब देश के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अकाली-भाजपा के कुप्रशासन के दौरान राज्य के बिजली क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाया गया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद बिजली क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि नए सुधार राज्य में बिजली क्षेत्र को और मजबूत करेंगे।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, जिसके कारण राज्य सरकार इस समस्या को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरियां पूरी योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से दी गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा ड्रग माफिया को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया है।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से नशे की समस्या को खत्म करने के लिए उचित योजना बनाई गई है और अब नशे के खिलाफ आर-पार की जंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार पंजाब से हर तरह के अंधेरे को मिटाकर इसे रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए हैं।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के 265 विद्यार्थी जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में योग्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि 44 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. एडवांस्ड पास किया है और 848 विद्यार्थियों ने नीट में योग्यता प्राप्त की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और इन क्लीनिकों की संख्या जल्द ही 1,000 को पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक इन क्लीनिकों में 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां दी गई हैं। 
 
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह के आयोजन पिछली सरकारों के दौरान कभी नहीं होते थे क्योंकि राज्य सरकार लोगों को अंधेरे में रखना चाहती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के पिछले साढ़े तीन वर्षों में पिछली सरकारों द्वारा पिछले 75 वर्षों में पैदा की गई गंदगी को साफ कर दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिन अमीर और रसूख वाले नेताओं ने लोगों के अधिकारों को छीना या उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा।  इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और अन्य भी मौजूद थे।
